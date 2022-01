DOMINIQUE ANGLADE DEMANDE UNE SÉANCE EXTRAORDINAIRE POUR TROUVER DES SOLUTIONS À LA 5e VAGUE ET AUX PROCHAINES

La situation pandémique actuelle est présentement hors de contrôle. Avec l'augmentation exponentielle des cas de COVID, une forte hausse des hospitalisations, le retour de l'école à distance et un fort délestage dans les hôpitaux et l'échec de la...

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, pour les dernières 24 heures, au Québec, font état de : 16 176 nouveaux cas, pour un total de 712 358 personnes infectées;27 nouveaux décès, pour un total de 11 873 décès;2 133...

Énergie Cardio vous présente le top 10 des grandes tendances en entraînement compilées notamment à partir du sondage international effectué pour la 16e année consécutive par la American College of Sports Medicine1 (ACSM) auprès de plus de 4 500...

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, et des représentants du gouvernement du Canada tiendront une conférence de presse...