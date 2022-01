Global Innovative Solutions lance GSI, un jeton vert destiné à lutter contre la pollution





PALERME, Italie, 7 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Global Innovative Solutions, a élaboré un projet de crypto-monnaie verte particulièrement révolutionnaire qui arrivera sur le marché au début de 2022. GSI est né avec une promesse : « Réduire la pollution dans le monde en s'appuyant sur l'utilisation de la blockchain. »

Réduire la pollution par la blockchain sera rendu possible grâce à la collaboration entre Global Innovative Solutions et deux autres partenaires basés en Italie, Tesimag et Blu Gold Group, des entreprises orientées vers des activités écologiques et éco-durables. Les jetons GSI sont dédiés à des projets innovants et respectueux de l'environnement qui contribuent à lutter contre la pollution : financer et développer des activités écologiquement durables. Dans un premier temps, ce financement permettra de répondre à des besoins à long terme, mais il soutiendra également des actions humanitaires qui pourront être gérées par des organisations locales dans différentes parties du monde. Chaque jeton GSI (et le « green mining », les activités minières vertes) correspondra à une réduction réelle et concrète de la pollution, certifiée sur la blockchain.

La prévente sera divisée en quatre étapes, avec la première prévente du jeton GSI le 21 janvier 2022.

Il y aura un programme de rachat dans lequel Global Innovative Solutions s'engage à réinvestir 21 % des profits générés chaque mois dans l'achat de jetons GSI au marché. En outre, GSI fera don chaque mois de 2 % de ses bénéfices à des organisations caritatives pour la purification de l'eau et la réduction de la pollution, conformément aux « objectifs de l'Agenda 2030 ».

La sortie s'effectuera à raison de 1 % par mois. Ainsi, tout au long du parcours de prévente, les jetons resteront verrouillés après le lancement et pourront être échangés dans le portefeuille à un taux de 1 % par mois, ce qui évitera toute dévaluation et offrira une valeur croissante à long terme.

Au sein de ce système, Global Innovative Solutions jouera le rôle de « courtier » : il fera des commandes pour le compte de Tesimag et de Blu Gold Group. Les clients envoient le paiement complet au courtier. Lors de l'exécution des travaux ou de la livraison des marchandises, ces deux entreprises recevront quant à elles leur rémunération avec une différence fondamentale : une partie est réglée immédiatement en euros ou en dollars, et une autre partie en GSI. Global Innovative Solutions utilisera la moitié du paiement reçu pour acheter les jetons sur le marché, et les transmettre à la société exécutante. Cette étape marque une nette démarcation avec les autres projets : chaque commande reçue par Global Innovative Solutions déterminera une augmentation automatique et naturelle du prix du jeton GSI.

« Aucun argent n'est généré s'il ne correspond pas à une réduction réelle et concrète de la pollution », souligne Giuseppe Giacalone, PDG et cofondateur de GSI.

