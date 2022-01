Déclaration du ministre Hussen à l'occasion du Noël orthodoxe





Aujourd'hui, les chrétiens orthodoxes du Canada et du monde entier célèbrent le jour de Noël

OTTAWA, ON, le 7 janv. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, les chrétiens orthodoxes et les catholiques de rite oriental au Canada et dans le monde entier célèbrent le jour de Noël.



En ce temps de réjouissances, familles et proches assistent à des services religieux et se réunissent autour d'un bon repas pour célébrer la naissance de Jésus-Christ. Pour beaucoup de gens, Noël est aussi l'occasion de réfléchir aux valeurs de compassion, de persévérance et de sacrifice. Ces valeurs, la population canadienne les a faites siennes pour traverser la pandémie mondiale des deux dernières années.



J'invite tout le monde à profiter de ce moment pour réfléchir à la riche et dynamique diversité qui est au coeur de l'identité de notre pays, de même qu'à la contribution des chrétiens orthodoxes et des catholiques de rite oriental. Aujourd'hui, réaffirmons notre engagement à bâtir une société plus équitable et plus inclusive.



À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, je souhaite à tous ceux et celles qui le célèbrent un Noël rempli de bonheur, de santé et de paix.



