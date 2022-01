Mando remporte le prix de l'innovation au CES 2022 pour son système de freinage d'avant-garde (IDB2 HAD)





Le premier frein électronique intégré à boîtier unique et à double sécurité disponible sur le marché mondial

Pédale de frein rabattable grâce à la technologie « by-wire » - permet une liberté totale dans des conditions de conduite entièrement autonome

SÉOUL, Corée du Sud, 7 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Mando Corporation, société spécialisée dans les solutions de VE et de conduite autonome, a reçu le prix de l'innovation au CES 2022. La dernière nouveauté de Mando, qui a remporté le prix de l'innovation dans la catégorie VIT (intelligence des véhicules et transport) pour la deuxième année consécutive, est le frein dynamique intégré pour une conduite hautement autonome (IDB2 HAD en abrégé).

Le Mando IDB2 HAD, le premier frein électronique intégré (boîtier unique) disponible dans le commerce et doté d'une double sécurité, fonctionne normalement même en cas de défaillance d'un point unique grâce à son concept de redondance totale pendant la conduite. Le frein IDB2 HAD est le complément parfait de la pédale de frein électronique, permettant la fonctionnalité de "rangement automatique", qui permet de replier ou de déplier la pédale en cas de besoin, dans des conditions de conduite hautement autonome. Du point de vue de l'optimisation de l'espace du véhicule et de la flexibilité du design, IDB2 HAD ressemble beaucoup à la technologie « steer-by-wire (SbW) » de Mando, qui a remporté le prix de l'innovation du CES l'année dernière. L'hyperconnexion électrique est le mot clé ici, car le frein IDB2 HAD est un autre produit de la solution by-wire de Mando, qui supprime les connexions mécaniques. Associée à la technologie SbW, la solution by-wire complète de Mando permettra aux utilisateurs de véhicules entièrement autonomes de s'adonner à de nombreuses autres activités pendant la conduite.

Le frein IDB2 HAD est un produit écologique. La plupart des systèmes de freinage disponibles sur le marché sont composés de l'électrostabilisateur programmé, du servomoteur principal, de la pompe à vide, etc., tout en étant reliés mécaniquement à la pédale de frein. Le freinage n'est activé que par l'action du conducteur et la force de freinage est produite par la conduite hydraulique. Cette conception nécessite un espace important dans le compartiment moteur et un temps de montage plus long. Mando a réussi à réduire le poids et à optimiser la fabrication en intégrant chacun de ces composants dans un seul et même boîtier. En résumé, le frein IDB2 HAD est un produit respectueux de l'environnement qui permet de réduire considérablement les émissions de carbone. « I Do Believe (j'y crois vraiment) » est une autre interprétation du terme IDB par l'entreprise. Comme la « ferme conviction » des ingénieurs de l'équipe de développement de l'unité commerciale Mando Brake, l'IDB2 HAD possède tous les éléments de liberté (conduite autonome complète), de sécurité (double sécurité) et de respect de l'environnement (by wire).

La technologie des solutions de VE et de conduite entièrement autonome de Mando a été une nouvelle fois reconnue au niveau mondial en remportant un prix de l'innovation au CES 2022. L'entreprise envisage de présenter au public en 2023 un nouveau concept de produit « BbW (brake by wire) » équipé du frein IDB2 HAD.

À propos de Mando

Mando Corporation (KS 204320) est un fournisseur mondial de premier plan de pièces automobiles, spécialisé dans des solutions pour véhicules électriques hybrides et la conduite autonome, qui a obtenu la note A dans les évaluations ESG de MSCI (2021). La société a été fondée en 1962 et a son siège social en République de Corée. Mando propose des systèmes de conduite de pointe (solutions de freinage, de direction, de suspension, de propulsion et d'alimentation) ainsi que des solutions logicielles pour les constructeurs automobiles et les nouveaux fournisseurs de services de mobilité dans trois domaines technologiques : la sécurité intégrée des véhicules, la conduite autonome et la mobilité électrique, qui confèrent aux véhicules des capacités de détection intuitive, de décision et de déplacement intelligent. Mando sert plus de soixante (60) clients à partir de plus de 50 sites dans le monde, ce qui englobe les constructeurs automobiles locaux et mondiaux dans toutes les grandes régions du monde. Mando poursuit une vision : créer un monde où la mobilité peut apporter une véritable liberté. Pour plus d'informations, consultez le site [www.mando.com]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1720250/Picture_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1720115/Picture_2.jpg

Communiqué envoyé le 7 janvier 2022 à 08:18 et diffusé par :