Hut 8 Mining, détenant 5 518 bitcoins autominés en réserve au 31 décembre 2021 ; fournit une mise à jour mensuelle sur ses activités de production pour décembre 2021 et annonce un accord de financement d'équipement d'une valeur de 30 millions de dollars avec Trinity Capital





TORONTO, 7 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT) (« Hut 8 » ou « la Société »), un des principaux pionniers de l'extraction d'actifs numériques axés sur l'innovation en Amérique du Nord qui soutient les systèmes ouverts et décentralisés depuis 2018, est heureux de fournir la mise à jour suivante.

Faits saillants de la production minière au moins de décembre 2021 :

La Société a extrait 276 bitcoins, affichant un taux de production moyen de 8,9 bitcoins par jour ;

Hut 8 a déposé la totalité des bitcoins autominés au mois de décembre dans sa réserve, conformément à sa stratégie « Hodl » (ou stratégie de conservation) ;

Le solde total de bitcoins en réserve était de 5 518 bitcoins au 31 décembre 2021, soit une augmentation de 97 % par rapport à la fin de l'exercice précédent ;

La capacité d'extraction actuelle de la Société s'élève à 2,0 EH/s, soit une augmentation de 125 % du taux de hachage par rapport au 31 décembre 2020.

Mise à jour sur nos activités en décembre 2021 :

La Société a acheté 2 505 machines MicroBT M30S de Foundry Digital, lesquelles sont déjà installées au site de Medicine Hat , en Alberta . Cette flotte de mineurs a augmenté le taux de hachage de 228 PH/s au mois de décembre.

, en . Cette flotte de mineurs a augmenté le taux de hachage de 228 PH/s au mois de décembre. La Société a installé 2 782 machines à rendement supérieur MicroBT M30S et M31S+ au site de Drumheller , en Alberta .

, en . Des travaux sont en cours pour mettre à niveau l'installation électrique du site de Medicine Hat . Ces travaux sont nécessaires pour optimiser l'efficacité de hachage des nouveaux mineurs MicroBT en cours de déploiement. Les mises à niveau devraient apporter une capacité supplémentaire de 450 PH/s en février 2022.

. Ces travaux sont nécessaires pour optimiser l'efficacité de hachage des nouveaux mineurs MicroBT en cours de déploiement. Les mises à niveau devraient apporter une capacité supplémentaire de 450 PH/s en février 2022. Les efforts de développement et de construction au troisième site minier de la Société à North Bay , en Ontario , sont bien avancés. La Société a achevé la conception du système de ventilation et du système de rayonnage personnalisé, et a entamé la construction du centre de données. La Société s'attend à ce que le site de North Bay soit alimenté d'ici le milieu du T1 2022 et à ce qu'il soit entièrement opérationnel à 35 MW d'ici la fin du T1 2022. Une fois opérationnel, le site augmentera de près de 850 PH/s la capacité de hachage de la Société, ce qui devrait porter le taux de hachage combiné des trois sites à 3,35 EH/s d'ici la fin du premier trimestre de 2022.

, en , sont bien avancés. La Société a achevé la conception du système de ventilation et du système de rayonnage personnalisé, et a entamé la construction du centre de données. La Société s'attend à ce que le site de soit alimenté d'ici le milieu du T1 à ce qu'il soit entièrement opérationnel à 35 MW d'ici la fin du T1 2022. Une fois opérationnel, le site augmentera de près de 850 PH/s la capacité de hachage de la Société, ce qui devrait porter le taux de hachage combiné des trois sites à 3,35 EH/s d'ici la fin du premier trimestre de 2022. Tout au long de décembre, les efforts de mise à niveau et de développement en Alberta et en Ontario ont été retardés par des problèmes de la chaîne d'approvisionnement, notamment des inondations sans précédent dans l'Ouest canadien, ainsi que des problèmes de main-d'oeuvre liés à la COVID-19.

« Notre industrie a connu une année formidable en 2022. Je tiens à féliciter l'équipe Hut 8, ainsi que tous nos pairs qui ont travaillé fort pour bâtir des opérations d'envergure en Amérique du Nord, a déclaré Jaime Leverton, PDG de Hut 8 Mining. L'année 2021 a aussi été une année de transformation pour Hut 8. Outre nos efforts de reconstruction et de mise à niveau, nous nous sommes efforcés d'assurer la pérennité de nos activités. En tant que technologues spécialisés en développement des affaires, nous mettons l'accent sur la diversification, tout en maintenant l'extraction de bitcoins au centre de ce que nous faisons. Cela fait plus de 20 ans que je dirige l'innovation et la transformation dans l'industrie de la technologie et j'envisage l'année à venir avec plus d'enthousiasme que jamais. »

Accord de financement d'équipement avec Trinity Capital :

Le 30 décembre 2021, Hut 8 Holdings Inc., une filiale opérationnelle en propriété exclusive de la Société, a conclu un accord de financement d'équipement avec Trinity Capital Inc (« Trinity Capital »), sous la forme d'un prêt à terme privilégié de 30 millions de dollars. Ce financement, fournissant à la Société du capital de croissance non dilutif, a été structuré de façon à ce que la garantie se limite à certaines des nouvelles machines MicroBT installées à Medicine Hat, en Alberta, et à North Bay, en Ontario. Le prêt est remboursable sur une période de trois ans et est assorti d'un taux d'intérêt de 9,5 %.

« Nous sommes heureux d'atteindre ce jalon de financement avec Trinity Capital, a affirmé Shane Downey, directeur financier de Hut 8 Ce financement par emprunt nous permet d'élargir notre structure de capital et d'améliorer notre liquidité globale dans le cadre d'un accord de financement d'équipement traditionnel, et ce à un coût du capital attrayant et en contrepartie d'une garantie limitée. »

« Nous nous réjouissons de nous associer avec Hut 8, l'un des plus grands mineurs d'actifs numériques du continent, a indiqué Ryan Little, directeur général de la division Financement d'équipement chez Trinity Capital. Le leadership expérimenté, la vision et l'innovation de Hut 8 en font une société unique, et nous sommes impatients de travailler avec elle dans le cadre de ce projet. »

À propos de Hut 8:

Hut 8 est l'un des principaux mineurs d'actifs numériques axés sur l'innovation en Amérique du Nord, soutenant les systèmes ouverts et décentralisés depuis 2018. Opérant au Canada, dans les régions riches en énergie de l'Alberta et de North Bay (en Ontario), Hut 8 affiche une capacité installée parmi les plus élevées de l'industrie. À l'échelle mondiale, la Société détient plus de bitcoins autominés que tout autre mineur de cryptomonnaie ou société cotée en bourse. Tout en poursuivant son engagement envers l'extraction et la détention de bitcoins, Hut 8 mène une stratégie d'affaires et de revenus diversifiée afin de croître et de protéger la valeur des actionnaires indépendamment des fluctuations du marché du Bitcoin. La stratégie d'affaires de la Société comporte de multiples volets, notamment l'extraction d'actifs numériques rentables, l'hébergement de calcul à haute performance en marque blanche, ainsi que des programmes de rendement et de revenus tirant parti de sa réserve de bitcoins. Fort d'une croissance rapide et d'un excellent bilan, Hut 8 a été le premier mineur coté à la TSX et le premier mineur canadien inscrit au Nasdaq Global Select Market. Les technologues de Hut 8, spécialisés en développement des affaires, croient aux systèmes décentralisés. En tant que responsables de puissantes solutions à la pointe de l'industrie, ils dirigent l'innovation en matière d'extraction d'actifs numériques et de calcul à haute performance, tout en mettant l'accent sur la conformité à l'égard des principes ESG (l'environnement, le social et la gouvernance). À travers l'innovation, l'imagination et la passion, Hut 8 contribue à la révolution des actifs numériques en vue de créer de la valeur pour ses actionnaires et les générations à venir et d'avoir un impact positif sur leur vie.

À propos de Trinity Capital :

Trinity Capital (Nasdaq: TRIN), une société de prêts spécialisés sous gestion interne, est un prêteur de premier rang pour les sociétés en phase de croissance qui sont soutenues par du capital de risque et des investisseurs institutionnels, fournissant notamment des prêts et du financement d'équipement. L'objectif de placement de Trinity est de générer des revenus courants et, dans une moindre mesure, de réaliser une plus-value du capital par le biais d'investissements, principalement des prêts à terme et des prêts de financement d'équipement, ainsi que des prêts de fonds de roulement, des capitaux propres et des investissements liés aux capitaux propres. Trinity estime qu'elle est l'un des seuls prêteurs spécialisés qui possèdent des connaissances, une expérience et des antécédents adéquats en matière de prêts aux entreprises en phase de croissance. Pour plus d'informations, consultez le site : https://trinitycap.com.

Mise en garde concernant les informations prospectives

Le présent communiqué contient des « informations prospectives » et des « énoncés prospectifs » au sens, respectivement, des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières (collectivement, les « informations prospectives »). À l'exception des déclarations et des faits historiques, toutes les informations contenues dans le présent communiqué de presse qui portent sur les activités, les événements ou les faits nouveaux que la Société prévoit ou anticipe qu'ils sont susceptibles de se produire dans le futur sont des informations prospectives, y compris les futures stratégies d'affaires, les forces concurrentielles, les objectifs, l'expansion et la croissance des affaires, des activités, des plans de la Société, ainsi que toute autre question connexe. Les informations prospectives sont souvent identifiées par l'utilisation de termes tels que « peut », « pourrait », « ferait », « devrait », « fera », « avoir l'intention », « planifier », « anticiper », « permettre », « estimer », « s'attendre à », « prédire », « peut », « pourrait », « potentiel », « conçu pour », « probablement » ou d'autres expressions similaires. Ces informations prospectives peuvent porter sur des questions telles que la dynamique du réseau Bitcoin ; l'évolution de la capacité de production de bitcoins de la Société ; les coûts associés à l'extraction des actifs numériques ; les impacts de la chaîne d'approvisionnement mondiale ; le calendrier prévu des livraisons d'équipement et des mises à niveau ; la capacité de la Société de maintenir les taux de productivité existants ; la date d'achèvement prévue des activités de construction et de développement au troisième site minier de la Société à North Bay (en Ontario) ; l'alimentation requise par ce site pour qu'il reste pleinement opérationnel ; ainsi que les contributions attendues de tous les sites de la Société par rapport au taux de hachage.

Les informations prospectives sont nécessairement fondées sur un certain nombre d'opinions, d'hypothèses et d'estimations qui, bien qu'elles soient jugées raisonnables par Hut 8 à la date du présent communiqué, sont sujettes à des risques, des incertitudes, des hypothèses et d'autres facteurs connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, le rendement et les réalisations différent sensiblement de ceux avancés ou suggérés par ces informations prospectives, notamment : la date d'achèvement prévue des activités de construction et de développement au troisième site minier de la Société à North Bay (en Ontario), qui seront de nouveau retardées par des problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement mondiale ; la capacité de la Société à effectuer des paiements d'intérêts sur toute portion avancée du prêt accordé par Trinity Capital ; l'incidence des conditions économiques générales sur la Société ; les conditions de l'industrie ; les fluctuations des devises ; la fiscalité ; la réglementation ; les modifications apportées à la législation fiscale ou à d'autres lois ; la concurrence d'autres acteurs de l'industrie ; le manque de personnel qualifié ou de personnel de gestion ; la volatilité des marchés boursiers ; l'instabilité politique et géopolitique ; et la capacité de la Société d'obtenir suffisamment de capitaux de sources internes et externes. Les facteurs ci-dessus ainsi que d'autres risques sont décrits plus en détail dans la section « Facteurs de risque » notice annuelle de la Société du 25 mars 2021, qui est disponible sur www.sedar.com. Ces facteurs ne constituent pas une liste exhaustive des facteurs pouvant avoir une incidence sur Hut 8 ; toutefois, les lecteurs sont invités à examiner ces facteurs avec soin et à ne pas se fier indûment aux informations prospectives. Rien ne garantit que ces estimations et hypothèses s'avéreront exactes. Les informations prospectives présentées dans le présent communiqué ne le sont qu'à la date de ce communiqué. Hut 8 décline expressément toute obligation de mettre à jour ou de modifier les déclarations contenant des informations prospectives, ou les facteurs et hypothèses qui les sous-tendent, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements ou de circonstances futurs, ou pour tout autre motif, sauf si les lois l'exigent. Bien que de nouveaux éléments puissent faire surface de temps à autre, Hut 8 n'est pas en mesure de prévoir tous ces facteurs, et ne peut pas non plus évaluer préalablement l'incidence de ces facteurs sur ses activités ni la mesure dans laquelle un facteur, ou une combinaison de facteurs, peut faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont contenus dans toute information prospective. Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont expressément qualifiées par cette mise en garde.

Liens connexes : www.hut8mining.com

Contact pour les médias : Hut 8, dea.masottipayne@northstrategic.com

Logo ? https://mma.prnewswire.com/media/1720142/Hut_8_Mining_Corp_Hut_8_Mining_Holds_5_518_Self_Mined_Bitcoin_in.jpg

Communiqué envoyé le 7 janvier 2022 à 08:12 et diffusé par :