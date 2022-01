CGTN: CMG lance le premier studio de livestreaming 5G au monde dans un train à grande vitesse





BEIJING, 7 janvier 2022 /PRNewswire/ -- La diffusion en direct de vidéos en ultra-haute définition (UHD) depuis un train à grande vitesse se déplaçant à 350 kilomètres à l'heure ne doit pas être une mince affaire, mais le China Media Group (CMG) n'a jamais été du genre à reculer devant un défi de taille.

Ce jeudi, CMG a inauguré un nouveau studio de diffusion en direct à la pointe de la technologie sur la ligne ferroviaire à grande vitesse reliant la capitale chinoise, Beijing, à la ville co-hôte des Jeux olympiques, Zhangjiakou, démontrant ainsi le niveau élevé du pays dans de multiples domaines de la technologie de pointe.

L'ouverture de ce studio, qui présente la nouvelle application de la technologie 5G+4K/8K+AI dans la diffusion en direct de la télévision UHD sur une ligne ferroviaire à grande vitesse, témoigne de l'engagement de CMG à embrasser les innovations technologiques et à offrir une couverture premium des Jeux olympiques de 2022 au public le plus large possible.

Lors de la cérémonie d'inauguration, Shen Haixiong, président de CMG, a déclaré qu'il était du devoir et de la mission de CMG de bien suivre les Jeux olympiques d'hiver de Beijing et d'ouvrir un nouveau chapitre dans la promotion du Mouvement olympique, de la culture et de l'esprit sportif chinois en tant que grand média international, groupe médiatique national chinois et diffuseur hôte.

M. Shen a également souligné la difficulté de maintenir des signaux 5G fiables et résilients dans un wagon en mouvement rapide et a salué le travail acharné des organismes concernés, notamment China Railway, China Railway Beijing Group, China Unicom, China Mobile ainsi que CMG, qui ont mis en commun leurs ressources pour mener à bien le projet malgré les conditions difficiles du réseau.

Premier service autonome à grande vitesse de Chine, la ligne ferroviaire à grande vitesse Beijing-Zhangjiakou est entrée en service en 2019, réduisant le temps de trajet entre les deux zones de compétition olympique de plus de trois heures à 47 minutes. Les trains intelligents sont équipés de zones spéciales pour stocker les équipements de ski et les échantillons de dopage collectés, et offrent une recharge sans fil et un réglage intelligent de la lumière.

À moins d'un mois des Jeux olympiques d'hiver de 2022, la capitale est en ébullition. La Chine espère que l'organisation des Jeux aidera le pays à consolider sa position de nouvelle destination de sports d'hiver et à faire entrer 300 millions de personnes dans le giron des sports d'hiver.

Pour des enjeux aussi élevés, le chef de CMG affiche un sourire confiant. « CMG a toujours considéré comme sa mission de promouvoir, rapporter et diffuser les Jeux olympiques d'hiver de Beijing », a déclaré Shen. « C'est notre devoir et notre responsabilité », a-t-il ajouté.

