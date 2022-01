/R A P P E L -- Avis aux médias - Itinéraire du premier ministre pour le vendredi 7 janvier 2022/

11 h 30

Le premier ministre participera virtuellement à une discussion privée avec les familles des victimes du vol 752 de Ukraine International Airlines afin de souligner le deuxième anniversaire de la tragédie. La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, le ministre des Transports, Omar Alghabra, le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Sean Fraser, et le haut-commissaire du Canada au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et conseiller spécial du premier ministre, Ralph Goodale, participeront également à l'évènement.