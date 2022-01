McDonald's du Canada remercie une fois de plus les travailleurs de la santé en leur offrant un café ou un thé McCafé® gratuit





TORONTO, le 7 janv. 2022 /CNW/ - Chez McDonald's du Canada, nous tenons à témoigner notre appréciation et notre gratitude aux travailleurs essentiels de la santé, qui travaillent sans relâche pour soigner ceux et celles qui en ont besoin, servir nos collectivités et veiller à notre sécurité grâce au déploiement rapide de la vaccination. À compter d'aujourd'hui, nous offrons aux travailleurs de la santé, aux volontaires oeuvrant dans le domaine de la vaccination, aux employés des centres d'analyses médicales et des pharmacies ainsi qu'au personnel des services d'urgence et des forces armées un café de torréfaction supérieure ou un thé McCafé, format moyen, gratuit. La boisson peut être réclamée dans les restaurants du Canada participants pendant tout le mois de janvier, au comptoir ou au service-au-volant, sur présentation d'une pièce d'identité professionnelle.

« Chez McDonald's, notre but est de nourrir et de soutenir les collectivités. Cette initiative vise à remercier ceux et celles qui se dévouent à l'heure actuelle pour prendre soin de nos collectivités, affirme Gemma Pryor, directrice en chef senior, équipe Impact Canada. Depuis le début de la pandémie, nos franchisés font preuve de créativité pour soutenir leurs collectivités dans ces moments difficiles, et c'est ce que nous constatons encore aujourd'hui avec cette offre de café gratuit. »

En mars 2020, McDonald's du Canada s'est ralliée à ses franchisés indépendants de partout au pays en remettant à ses clients plus d'un million de cafés de torréfaction supérieure et de thés McCafé gratuits. Depuis, nos franchisés ont continué de s'impliquer dans leurs collectivités; à maintes occasions, ils ont offert du café ou des déjeuners gratuits aux travailleurs et bénévoles de la santé.

Nous renouvelons l'offre du café gratuit pour une durée limitée alors que les Canadiens sont fortement encouragés à aller se faire vacciner et que nos travailleurs de la santé relèvent sans relâche le défi de soigner et de tester les patients en temps de pandémie. Il s'agit là d'une marque d'appréciation toute simple pour ceux et celles qui continuent de travailler en première ligne pour protéger et soigner nos collectivités d'un bout à l'autre du pays.

