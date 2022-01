Le Gala des Mérites BIGO 2022 célèbre ses diffuseurs les plus exceptionnels et donne un aperçu d'un avenir virtuel





PARIS, 7 janvier 2022 /PRNewswire/ -- BIGO Technology, l'une des entreprises de technologie qui connaît la plus forte croissance au monde, tiendra son troisième gala annuel des Mérites BIGO pour célébrer ses diffuseurs les plus exceptionnels à travers le monde. Le gala aura lieu à 20 h (TUC + 8) le vendredi 14 janvier 2022 sur le canal Music Livehouse de Bigo Live (Bigo ID : music).

En attendant gala annuel des Mérites BIGO de 2022, des musiciens emblématiques du monde entier ont animé leurs propres diffusions en direct pour soutenir les étoiles montantes de BIGO. Le chanteur « pop » français Kendji Girac et le DJ néerlandais Quintino ont organisé des célébrations de gala avant l'événement en Europe pour les utilisateurs européens. En plus de la brillante programmation, la chanteuse libanaise Yara épatera son public avec une performance incroyable lors du Gala MENA le 9 janvier. L'auteure-compositrice-interprète Jesse J offrira également une performance époustouflante en direct avec le meilleur diffuseur américain de Bigo Live « Not_Your_Habibi » le 11 janvier.

Le thème de l'édition 2022 du gala annuel des Mérites BIGO est « Better Live, Better Future », qui incarne l'engagement de l'entreprise à permettre à des millions de personnes d'explorer un nombre infini de possibilités sur sa plateforme de diffusion en continu en direct. Chaque année, BIGO met à jour son panthéon lors de son gala annuel. Les prix rendent hommage aux diffuseurs qui ont captivé leur auditoire de diffusion en continu en direct par leur créativité, ainsi qu'à ceux qui ont transformé la communauté en faisant le meilleur usage de ce type de diffusion au cours de la dernière année.

En tant que chef de file de l'industrie, BIGO investit continuellement dans des technologies tournées vers l'avenir comme la vision par ordinateur, la réalité virtuelle, la réalité augmentée et plus encore. DINO, la mascotte de Bigo Live, fera également une apparition virtuelle en 3D pour animer cet événement exclusif d'une nuit et donner au public un rare aperçu du métavers.

« Nous développons constamment notre technologie de diffusion en continu afin de donner aux utilisateurs les moyens d'agir et de favoriser des environnements créatifs où les gens peuvent pleinement mettre en valeur leur talent, leur créativité et leur potentiel, a déclaré Mike Ong, vice-président de BIGO Technology. Grâce à l'innovation technologique, notre plateforme de diffusion en continu en direct, Bigo Live, permet aux diffuseurs de créer à la fois du contenu de valeur et du contenu significatif pour leurs audiences. Ce sont ces personnes qui ont eu un effet positif dans leurs communautés respectives que nous aimerions identifier, récompenser et célébrer. »

Au cours de la cérémonie de remise des prix du gala, BIGO rendra hommage aux meilleurs diffuseurs et aux familles de 2021 en fonction de leur popularité dans chaque région et dans le monde entier. Cette année, les prix « meilleur diffuseur à l'échelle régionale » et « meilleure famille à l'échelle régionale » seront décernés respectivement à SCHWERT (BIGO ID : SCHWERT) et Family Force R (FR) de la France et la Belgique.Amy et Iwapoyo, du Japon, et Vanruby, du Vietnam, se sont classés au premier rang des meilleurs diffuseurs à l'échelle mondiale en 2021. De plus, la famille japonaise BigWin sera reconnue comme la meilleure famille à l'échelle mondiale sur Bigo Live.

Tous les gagnants recevront un trophée pour leur réussite, ainsi que des récompenses dans l'application. Ils figureront également dans des endroits bien en vue dans le monde entier, tels que les panneaux d'affichage tant convoités de Times Square à New York, aux États-Unis, et de Burj Khalifa à Dubaï, aux Émirats arabes unis.

Une centaine de diffuseurs de divers milieux culturels et linguistiques participeront au gala grâce à des spectacles en ligne, notamment du yoga aérien, de la musique ethnique, de l'opéra, de la « Tron dance », de la danse K-pop, des spectacles de « costumade » et bien d'autres numéros encore. De plus, l'avatar 3D de Virtual Live, récemment introduit par Bigo Live fera également ses débuts sur scène en donnant un concert virtuel avec « The Toys », un auteur-compositeur-interprète thaïlandais de grand talent, offrant au public une expérience totalement immersive.

Au cours de cette cérémonie virtuelle très attrayante, les membres du public qui votent pour leurs diffuseurs préférés, leurs familles et la région de gloire recevront des billets pour participer à un tirage au sort. Les gagnants auront la possibilité de remporter un iPhone 13 d'Apple, des oreillers géants Dino et une variété de cadeaux virtuels spécialement conçus pour le gala.

Pour voir comment BIGO anime le monde virtuel dans son prochain gala annuel, vous pouvez vous connecter à l'application Bigo Live : https://bigo.onelink.me/1168916328/GALA2022Music.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1555270/Bigo_Live_Logo.jpg

Video - https://www.youtube.com/watch?v=1Dc4zTEt54w

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1721512/Bigo_Awards_Gala_2022.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1721513/Burj_Khalifa_OOH_Campaign.jpg

Communiqué envoyé le 7 janvier 2022 à 05:11 et diffusé par :