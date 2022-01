Guidewire nomme John Mullen président et directeur des revenus





Guidewire (NYSE : GWRE) a le plaisir d'annoncer la nomination de John Mullen, ancien responsable des marchés nord-américains chez Capgemini, au poste de président et de directeur des revenus (Chief Revenue Officer, CRO). Dans ce rôle nouvellement créé, M. Mullen dirigera les ventes mondiales, les services de livraison et les organisations de réussite client de Guidewire. Il débutera chez Guidewire début février, relevant du PDG Mike Rosenbaum.

Cadre supérieur accompli, M. Mullen compte plus de 25 années d'expérience dans la direction d'équipes à forte croissance, dans l'élaboration et la mise en oeuvre de la transformation du secteur. En tant que responsable de l'unité commerciale Amérique du Nord de plus de 4 milliards USD chez Capgemini, il a dirigé une équipe mondiale de professionnels, fournissant des solutions innovantes qui soutiennent la croissance stratégique des plus grandes marques mondiales. Avant de diriger l'Amérique du Nord, M. Mullen a dirigé l'unité commerciale Capgemini Insurance, qui supervise l'expansion des activités mondiales d'assurance de Capgemini.

« Leader exceptionnel doté d'une vaste expérience en assurance IARD, John a mené à bien un bon nombre des transformations les plus complexes et les plus réussies de l'industrie », a déclaré Mike Rosenbaum, PDG de Guidewire. « Je suis ravi de l'accueillir dans l'équipe de direction de Guidewire, et j'ai hâte de travailler avec lui sur notre mission qui consiste à permettre aux assureurs, y compris les plus grands du monde, de s'engager, d'innover et de se développer efficacement avec Guidewire Cloud. »

« Je suis très heureux de rejoindre l'équipe Guidewire et j'ai hâte de contribuer à la croissance future de l'entreprise », a déclaré M. Mullen. « Ayant travaillé en tant que partenaire de Guidewire, j'ai pu constater la rigueur intégrée au produit et à la feuille de route. L'engagement envers les données et les sciences de la décision fournit une excellente plateforme pour assurer un avenir ambitieux à ce qui est déjà une marque leader du secteur. » Mullen a poursuivi : « J'admire depuis longtemps la culture de Guidewire, sa concentration sur la réussite de ses clients et sa détermination à relever continuellement la barre de l'innovation en assurance IARD. Le secteur de l'assurance est en constante transformation, et je ne vois aucune organisation au monde mieux placée que Guidewire pour s'associer aux assureurs qui stimuleront et récolteront les bénéfices de l'innovation. »

À propos de Guidewire

Guidewire est la plateforme à laquelle les assureurs multirisque font confiance pour s'engager, innover et se développer efficacement. Nous combinons le numérique, le coeur de métier, l'analyse et l'IA pour proposer notre plateforme en tant que service cloud. Plus de 450 assureurs, allant de sociétés nouvelles à des compagnies figurant parmi les plus grandes et les plus complexes au monde, fonctionnent grâce à Guidewire.

En tant que partenaire de nos clients, nous évoluons constamment pour faciliter leur réussite. Nous sommes fiers de notre bilan de mise en oeuvre sans égal, avec plus de 1 000 projets à succès, pris en charge par les plus grandes équipes de R&D et les plus vastes écosystèmes de partenaires, de l'industrie. Notre plateforme propose des centaines d'applications qui accélèrent l'intégration, la localisation, et l'innovation.

