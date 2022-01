NuriFlex Holdings Inc. et Talken GmbH signent un protocole d'accord pour un projet de portefeuille de jetons métavers et NFT et de plateforme





NuriFlex Holdings Inc. (« NuriFlex Holdings ») a annoncé la signature d'un protocole d'accord (memorandum of understanding, « MoU ») avec Talken GmbH (« Talken ») . Les deux sociétés projettent de collaborer au projet de portefeuille décentralisé multichaîne de jetons métavers et de jetons non fongibles (non-fungible token, NFT) et sa plateforme (le « Projet ») dans diverses régions sur la base des robustes capacités technologiques et de développement commercial des deux parties.

L'une des activités de NuriFlex Holdings est la conception et le développement d'un écosystème de métavers basé sur la blockchain visant à proposer différents mondes virtuels et des expériences numériques connexes pour une variété de services. NuriFlex Holdings investit actuellement dans le projet de métavers qui devrait démarrer cette année, offrant aux utilisateurs mondiaux une participation à son monde virtuel de métavers où ils seront en mesure de créer et d'interagir avec d'autres utilisateurs comme ils le feraient dans la vie réelle.

Talken GmbH propose un service appelé « Talken », qui est un portefeuille de NFT décentralisé multichaîne soutenu par l'une des plus grandes communautés coréennes. Il s'agit d'une suite NFT multichaîne facilement interopérable, où des stars de la K-pop, des artistes et des influenceurs peuvent émettre, vendre aux enchères, stocker et échanger des NFT La Talken NFT Suite propose différents produits pour chaque étape du cycle de vie des NFT, tels qu'un portefeuille de NFT, une place de marché de NFT, un outil simple à utiliser d'émission de NFT et plus encore.

« Nous sommes ravis de nous associer à Talken GmbH pour nos projets de métavers et de plateforme NFT. Les capacités en termes de technologie blockchain et de développement commercial que NuriFlex Holdings et Talken GmbH vont rassembler seront un atout précieux pour créer avec succès de nouvelles opportunités commerciales, constituant le premier pas vers nos futurs projets de jetons », a déclaré Songman Cho, président de NuriFlex Holdings Inc.

« Nous espérons que ce sera la première de nombreuses collaborations entre Nuri Group et Talken. Je suis convaincu que de nombreuses synergies vont voir le jour entre la solution pour services numériques basés sur la blockchain de Nuri et la plateforme NFT multichaîne unique de Talken », a confié pour sa part Minsu Ju, PDG de Talken GmbH.

À propos de NuriFlex Holdings Inc.

Basée à Vancouver, en Colombie-Britannique, au Canada, NuriFlex Holdings Inc. est une société mère du Groupe de sociétés Nuri, lequel inclut notamment NuriFlex Inc. aux États-Unis et NuriFlex Co., Ltd. en Corée du Sud. Les sociétés du Groupe NuriFlex utilisent des technologies et des applications de télécommunications pour fournir au secteur des services publics une solution simple et convergente, une solution de paiement et plateforme de services numériques basée sur la blockchain. Nous proposons une solution IdO énergétique complète qui améliore l'utilité des micro-réseaux et des réseaux intelligents connectés dans les systèmes de nos clients. La solution et le service blockchain intégrés feront partie des activités commerciales de prochaine génération du Groupe NuriFlex. Nos solutions existantes seront intégrées à notre technologie blockchain pour faire de nous l'un des premiers fournisseurs de solutions intégrées sur le marché international. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.nuri.ca

À propos de Talken GmbH

Talken est le portefeuille NFT multichaîne décentralisé possédant la plus grande communauté. Il s'agit d'une suite NFT multichaîne facilement interopérable, où des stars de la K-pop, des artistes et des influenceurs peuvent émettre, vendre aux enchères, stocker et échanger des NFT Talken est un écosystème NFT ouvert qui rassemble les passionnés de NFT non encore explorés de Corée à des NFT natifs de Talken et à d'autres NFT célèbres, via des protocoles comme NBA TopShot, Rarible, OpenSea et d'autres. Notre mission est d'encourager une expansion inclusive et sans frontières des NFT et de fournir aux créateurs et collectionneurs numériques de meilleurs outils et services pour généraliser des NFT. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.talken.io

