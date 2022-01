LambdaTest lance HyperTest, la plateforme de test pour sites et applications web basée sur le cloud la plus rapide au monde





- HyperTest est jusqu'à 70 % plus rapide que toute autre plateforme d'exécution de test traditionnelle

SAN FRANCISCO, 7 janvier 2022 /PRNewswire/ -- LambdaTest, une plateforme d'exécution de test majeure, a lancé HyperTest , une plateforme de test intelligente nouvelle génération pour aider les entreprises à exécuter des tests Selenium de bout en bout à la vitesse la plus rapide possible.

À une époque où les entreprises numériques lancent des produits et des fonctionnalités à des vitesses fulgurantes et cherchent à surpasser leurs concurrents, tester le code avant de le diffuser au public est de la plus haute importance. HyperTest, qui prend en charge les tests Selenium, permet aux entreprises d'obtenir le délai de mise sur le marché le plus rapide en réduisant drastiquement le temps d'exécution des tests. Selenium est un projet open-source qui prend en charge l'automatisation des navigateurs Web, en utilisant les développeurs et les analystes QA dans les organisations qui peuvent automatiser leurs tests pour gagner du temps au lieu de tester manuellement chaque fonctionnalité.

Les plateformes de test d'automatisation existantes sont intrinsèquement lentes en raison des nombreux sauts de réseau qui se produisent au cours de chaque test. Dans l'approche traditionnelle, les scénarios de test déclenchés sont d'abord envoyés au hub Selenium, et sont ensuite programmés pour fonctionner sur le noeud Selenium le mieux adapté. Il en résulte une latence inutile car de nombreux composants du réseau sont impliqués dans l'ensemble du processus. En outre, les sauts de réseau multiples avec des composants séparés entraînent une plus grande flakiness, le plus grand obstacle au lancement sur le marché.

HyperTest unifie tous les composants dans un environnement d'exécution unique qui élimine ces sauts de réseau et réduit les temps d'exécution des tests. Cela permet aux entreprises de tester le code et de résoudre les problèmes beaucoup plus rapidement et donc d'atteindre un délai de mise sur le marché accéléré.

« Les solutions traditionnelles ne font que gratter la surface en matière de rapidité d'exécution des tests. Nous voulions construire la plateforme d'exécution de test la plus rapide parce que les entreprises sont lassées des vitesses d'exécution de test lentes. Lorsque les entreprises numériques modernes mettent au point les meilleurs caractéristiques et produits possibles, elles ont également besoin de la meilleure plateforme d'exécution de test », affirme Asad Khan, PDG de LambdaTest. « HyperTest fonctionne aussi vite qu'une installation interne Selenium et est jusqu'à 70 % plus rapide que les autres plateformes traditionnelles d'exécution de test cloud. Nous sommes enchantés que le monde entier teste HyperTest et expérimente l'exécution de tests à une vitesse jamais vue auparavant. Elle est également dotée de nombreuses fonctionnalités intelligentes qui facilitent l'exécution des tests. »

HyperTest est livrée avec des logs de console en temps réel pour l'exécution des tests, un groupement intelligent des tests pour réduire le temps total de construction, une gestion des artefacts, un rapport automatique et des tentatives automatiques en cas d'échec. Elle est également disponible sur Windows, Mac et Linux.

Fondée en 2017, LambdaTest a recueilli près de 25 millions de dollars auprès d'entreprises d'investissement comme Sequoia Capital, Telstra Ventures, Entree Capital, Leo Capital Holdings, Blume Ventures, parmi d'autres.

À propos de LambdaTest

La plateforme d'exécution de tests de LambdaTest permet aux utilisateurs d'exécuter des tests manuels et automatisés d'applications web et mobiles sur plus de 3 000 navigateurs, versions de navigateurs et environnements de systèmes d'exploitation différents. Plus de 500 entreprises et plus de 600 000 utilisateurs dans plus de 130 pays comptent sur LambdaTest pour leurs besoins en exécution de tests.

