Agendia nomme Suja Chandrasekaran et Scott Mendel au conseil d'administration, renforçant ainsi le groupe consultatif pour accompagner le momentum de l'entreprise





Agendia, Inc., une entreprise commerciale spécialisée dans l'oncologie de précision pour le cancer du sein, a annoncé aujourd'hui la nomination de Suja Chandrasekaran, MS et de Scott Mendel, MBA, deux cadres chevronnées dans le secteur de la santé, au conseil d'administration de la société.

« Nous sommes heureux d'accueillir deux nouveaux membres au sein du conseil d'administration d'Agendia avec la nomination de deux cadres chevronnés dans ce secteur », a déclaré Mark Straley, CEO d'Agendia. « Ayant accumulé des décennies de leadership et de performance orientés vers les résultats, Suja et Scott apporteront à Agendia des conseils inestimables, éclairés par une vaste expérience en direction. Alors que nous poursuivons l'atteinte de notre objectif, à savoir fournir des informations génomiques essentielles aux médecins et à leurs patients afin d'améliorer les soins, nous nous réjouissons de bénéficier de leur expertise diversifiée ».

« La réputation de Suja en matière de croissance, de mise à l'échelle et de transformation d'entreprises internationales avec des stratégies de mise sur le marché orientées données avec une vision commerciale, est sans précédent », a déclaré Patrick J. Balthrop, président du conseil d'administration d'Agendia. « De même, la connaissance de Scott en matière de direction et sa profonde expérience financière constitueront des atouts essentiels su moment où nous positionnons l'entreprise en vue d'une excellence opérationnelle et d'une commercialisation continues afin de mieux servir la communauté du cancer du sein ».

Suja Chandrasekaran, MS

Mme Chandrasekaran rejoint le conseil d'administration d'Agendia en apportant plus de 25 ans d'expérience en création d'entreprises dans les secteurs du commerce de détail, de la consommation, de la fabrication et de la santé. Elle est spécialisée dans la gestion des risques, l'ESG et l'emploi de capacités numériques comme moteur de croissance et du chiffre d'affaires. Mme Chandrasekaran occupe actuellement le poste de première vice-présidente exécutive, cheffe de projet numérique et de l'information chez CommonSpirit Health, où elle dirige la numérisation des soins de santé en se concentrant sur l'IA pour libérer la puissance des données et offrir ainsi de riches expériences aux patients et aux fournisseurs. Avant cela, elle était directrice mondiale de la technologie chez Walmart Inc. et Kimberly-Clark Corporation. Elle siège également aux conseils d'administration d'American Eagle Outfitters et de Blume Global Technologies.

Mme Chandrasekaran a obtenu un master en systèmes d'entreprise à l'université Monash de Melbourne, en Australie, et une licence en génie électrique à l'université de Madras, en Inde. Elle ne compte plus les nombreuses distinctions prestigieuses en reconnaissance de son leadership dans le domaine de la technologie et du numérique, avec notamment sa récente admission au sein du CIO Hall of Fame.

« Agendia met à profit un programme scientifique impressionnant pour offrir des solutions de pointe à la communauté du cancer du sein et c'est un honneur pour moi de contribuer à cette mission si utile de l'entreprise », a déclaré Mme Chandrasekaran. « Je suis particulièrement enthousiasmée par la technologie qui prend en charge les tests génomiques MammaPrint et BluePrint, ainsi que par le futur élargissement potentiel vers des solutions d'intelligence artificielle pour le séquençage de nouvelle génération et de pathologie numérique et le suivi de la patiente tout au long de son parcours ».

Scott Mendel, MBA

M. Mendel est un cadre chevronné dans le secteur, ayant à son actif plus de 25 ans d'expérience en direction d'entreprises publiques et privées, notamment dans les secteurs de la santé, des logiciels et du diagnostic. Plus récemment, M. Mendel a occupé le poste de CEO de GenMark Diagnostics, où il a supervisé une période de croissance rapide et le processus qui a finalement conduit au rachat de la société par Roche Diagnostics. Précédemment, M. Mendel a occupé les postes de COO et de CFO de GenMark, mettant à profit sa grande expertise en matière de finances et de mise à l'échelle de la production, de fundraising et de relations avec les investisseurs, ainsi que d'opérations et de stratégie commerciales générales.

Avant de rejoindre GenMark, M. Mendel a occupé des postes de haute direction chez Active Network et GE Healthcare. Il est président du comité d'audit et membre du comité de rémunération d'Akoya Biosciences et membre du comité consultatif de Specific Diagnostics et Visby Medical. Il est titulaire d'une licence en sciences financières de l'université de l'Indiana et d'un master en administration des affaires de la Kellogg School of Management de l'université Northwestern.

« Je suis très heureux de rejoindre le conseil d'administration d'Agendia et de m'associer aux formidables spécialistes de la génomique au service d'une mission, à leur talent opérationnel ainsi qu'aux leaders de l'industrie pour donner sens à notre vision commune », a déclaré M. Mendel. « Je me réjouis d'apporter ma connaissance exécutive alors qu'Agendia poursuit ses objectifs pour faire progresser les tests génomiques en matière de cancer du sein et améliorer les résultats pour les patientes ».

Le conseil d'administration et l'équipe de direction d'Agendia s'engagent à recruter et utiliser de solides talents exécutifs et opérationnels à tous les niveaux de façon à s'aligner sur l'exécution supérieure et se focaliser sur la manière de faire avancer la société dans tous les domaines. Nous pensons que cet engagement se traduit par une science exceptionnelle, une recherche concrète et transformatrice, et la mise sur le marché de nouveaux produits innovants garantissant que les patientes atteintes d'un cancer du sein, leurs familles et leurs médecins aient accès aux informations dont ils ont besoin pour prendre les meilleures décisions pour le parcours thérapeutique. En savoir plus ici.

À propos d'Agendia

Agendia est une entreprise au service d'une mission qui vise à permettre une prise de décision optimisée en fournissant aux médecins des solutions de diagnostic et d'informations de nouvelle génération utilisables pour aider à améliorer les résultats des patientes atteintes d'un cancer du sein dans le monde entier. L'entreprise propose deux tests de profilage génomique actuellement disponibles dans le commerce qui permettent aux chirurgiens, aux oncologues et aux pathologistes de personnaliser le traitement des femmes à des points d'intervention essentiels tout au long de leur parcours.

MammaPrint® est un test pronostique basé sur 70 gènes et d'autres facteurs clinico-pathologiques qui détermine le risque de récidive du cancer du sein chez une patiente spécifique. BluePrint® est un test de sous-typage moléculaire basé sur 80 gènes qui identifie la biologie sous-jacente d'un cancer du sein individuel pour fournir des informations sur son comportement, son pronostic à long terme et sa réponse potentielle au traitement systémique. Ensemble, MammaPrint® et BluePrint® offrent une vue globale du cancer du sein d'une patiente pour permettre aux médecins de sélectionner objectivement la meilleure stratégie thérapeutique.

Pour de plus amples informations sur les tests d'Agendia et les essais en cours, veuillez consulter le site à l'adresse www.agendia.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 6 janvier 2022 à 23:05 et diffusé par :