Smithers annonce la nomination de sa directrice du devenir et du métabolisme, Royaume-Uni, au sein du département Sciences des risques environnementaux





Smithers, l'un des principaux fournisseurs de services de test, de conseil, d'information et de conformité, a annoncé la nomination de Sara Penketh au poste de directrice du devenir et du métabolisme dans son site de Harrogate, au Royaume-Uni.

En tant que directrice de l'équipe du devenir environnemental et du métabolisme, Sara fournira un leadership scientifique et assurera la direction managériale, en collaborant avec les clients et les collègues à l'échelle mondiale tout en garantissant la conformité aux objectifs techniques, d'assurance qualité et de performance financière. Son équipe est axée sur les études commanditées, des tests à l'analyse, en passant par l'évaluation et les rapports, pour atteindre des normes élevées de qualité et de fiabilité des données.

« Nous sommes ravis que Sara rejoigne notre équipe. La connaissance approfondie du devenir environnemental et du métabolisme qu'elle apporte, ainsi que ses compétences en leadership et sa passion pour motiver les équipes, assureront la réalisation des objectifs de test et le respect des normes de qualité », a déclaré Sharon Swales, directrice générale de la division Sciences des risques environnementaux de Smithers

« L'expérience dont bénéficie Sara va lui permettre de gérer de manière experte nos services de tests réglementés, en veillant à ce que nous continuions à fournir des données précises, en temps opportun, et avec un fort contenu humain », a déclaré Susan Shepherd, présidente de la division Sciences des risques environnementaux de Smithers. « Sa compréhension des tests de sécurité, des évaluations des risques et des exigences réglementaires pour les produits agrochimiques, chimiques et pharmaceutiques va contribuer à renforcer les relations avec les clients et leur confiance dans les services que nous leur fournissons dans le segment du devenir et du métabolisme environnementaux dans lequel est spécialisée l'entreprise. »

Sara a obtenu sa maîtrise en chimie analytique et instrumentation à l'université de technologie de Loughborough, après avoir obtenu une licence en chimie à l'université de Newcastle-upon-Tyne. Depuis, elle a assumé des rôles de responsabilité croissante dans le devenir environnemental, le métabolisme animal et les études des résidus, ainsi que dans la supervision et la motivation des équipes et la gestion des opérations commerciales.

À propos de Smithers :

Fondée en 1925 et basée à Akron, dans l'Ohio, Smithers est un fournisseur multinational de services de test, de conseil, d'information et de conformité. Avec des laboratoires et des opérations en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, Smithers assiste ses clients dans les secteurs du transport, des sciences de la vie, de l'emballage, des matériaux, des composants, des produits de grande consommation, des marchandises sèches et de l'énergie. Smithers fournit des données précises en temps opportun, avec un fort contenu humain, en intégrant la science, la technologie et l'expertise commerciale, afin que ses clients puissent innover en toute confiance.

