Le chien robot Jueying Lite2 de DEEP Robotics fait ses débuts au CES 2022

HANGZHOU, Chine, 7 janvier 2022 /PRNewswire/ -- DEEP Robotics a exposé son robot quadrupède intelligent Jueying Lite2 avec son partenaire Alisys lors du CES 2022, le salon professionnel annuel de l'industrie technologique qui s'est tenu cette année à Las Vegas du 5 au 7 janvier 2022, présentant des technologies robotiques de pointe. Jueying Lite2, le chien robot intelligent de deuxième génération créé par DEEP Robotics pour les institutions de recherche scientifique, les universités et les passionnés de technologie, a considérablement amélioré ses capacités de contrôle des mouvements et offre une expérience interactive intelligente bien supérieure à celle de ses prédécesseurs, stimulant ainsi l'innovation dans le domaine des appareils quadrupèdes.

Jueying Lite2 a été présenté lors de l'exposition CES 2022 par Alisys, le partenaire de DEEP Robotics. DEEP Robotics est un pionnier asiatique dans plusieurs technologies robotiques, avec une attention particulière portée aux algorithmes de contrôle des mouvements qui guident les robots quadrupèdes, au développement de composants et de systèmes clés pertinents ainsi qu'à la perception intelligente de l'environnement, tandis qu'Alisys s'engage à améliorer les capacités des robots grâce à des solutions logicielles et technologiques en cloud, en mettant l'accent sur les solutions en cloud, l'intelligence artificielle (IA) et la blockchain.

Le Jueying Lite2 démontre ses performances avancées lors de sa présentation au CES

Commande de mouvement flexible : Jueying Lite2 a fait la démonstration de multiples modes de mouvement, notamment la marche rapide, la course, l'exploration, un retournement arrière et latéral continu.

: Jueying Lite2 a fait la démonstration de multiples modes de mouvement, notamment la marche rapide, la course, l'exploration, un retournement arrière et latéral continu. Perception intelligente : Jueying Lite2, l'un des rares chiens robotiques au monde à être équipé d'un laser de qualité professionnelle (en option) et de systèmes de perception visuelle intelligents, ainsi que de la première série de chiens robots en Chine à réaliser une navigation autonome, a également fait la démonstration plusieurs de ses capacités perceptives, y compris le suivi humain, l'évitement automatique des obstacles et l'interaction vocale.

Les robots exclusifs de la série Jueying de Deep Robotics incluent Jueying Lite2, Jueying Mini, Jueying et Jueying X20. Le nom Jueying a été choisi pour incarner le célèbre cheval de l'ancienne période des Trois Royaumes en Chine. Le choix par la jeune entreprise technologique d'un nom aussi important sur le plan historique vise à montrer comment les robots reflètent l'héritage culturel chinois.

Le Jueying a notamment fait la couverture de la revue faisant autorité Science Robotics. La série a été testée dans de multiples scénarios d'application, y compris les patrouille de sécurité, la reconnaissance et la surveillance ainsi que le sauvetage public. En 2021, pour la première fois, un seul chien robot Jueying a patrouillé efficacement une sous-station électrique de 25 000 mètres carrés et un tunnel de câbles de 500 kV.

