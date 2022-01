Linksys lance l'Hydra Pro 6, un tout nouvel ajout à sa gamme de routeurs WiFi 6





Linksys, leader mondial en solutions WiFi à domicile et en entreprise, annonce aujourd'hui la mise sur le marché de son tout dernier produit WiFi 6 plus abordable, l'Hydra Pro 6.

« Notre mission chez Linksys consiste à connecter en toute sécurité tous les individus, qu'il s'agisse d'une personne travaillant à domicile et qui a besoin d'un WiFi fiable, ou d'un étudiant prenant attentivement des notes pendant son cours en ligne. L'Hydra Pro 6 est le tout dernier routeur de notre gamme de produits qui non seulement assurent un streaming de niveau supérieur, mais offrent également une configuration facile, tout en étant équipés d'une sécurité avancée et d'un contrôle parental », a déclaré Harry Dewhirst, PDG de Linksys. « Il n'est plus question de se soucier de l'interruption d'un chat vidéo ou de connexions non sécurisées. Le WiFi vise à nous simplifier la vie, et non à créer des problèmes inutiles dans un monde d'ores et déjà compliqué. Nous nous engageons à fournir une connectivité rapide, fiable et sécurisée à l'ère du travail hybride et au-delà, et l'Hydra Pro 6 n'est que le début. »

L'Hydra Pro 6 de Linksys fournit la meilleure expérience WiFi 6 à plus de 30 appareils (par noeud), offre une couverture de 2 700 pieds carrés, à une vitesse sans fil pouvant aller jusqu'à 5,4 Gbit/s. Alimenté par la plateforme Qualcomm® Immersive Home 216, et fournissant un accès au canal 160 MHz, l'Hydra Pro 6 délivre la véritable puissance du WiFi 6 grâce à une connectivité fiable et incroyablement rapide, ajoutée à une plus grande efficience du réseau, assurant ainsi un streaming vidéo fluide, des téléchargements plus rapides, et bien plus encore. La technologie Intelligent Mesh offre une couverture de WiFi maillé dans toute la maison, qui est facilement extensible en ajoutant des noeuds.

À l'heure où les foyers comptent de plus en plus d'appareils et dépendent du WiFi comme jamais auparavant, le routeur puissant et facile d'utilisation, Hydra Pro 6 vient s'ajouter de manière fluide à l'équipement de la maison, et permet aux utilisateurs de visualiser/prioriser les appareils via l'application gratuite de Linksys. Parmi les fonctionnalités supplémentaires figurent un chiffrement WPA3/WPA2-Personal et un pare-feu SPI, des mises à jour automatiques de sécurité, des contrôles parentaux, et un réseau invité distinct.

L'Hydra Pro 6 de Linksys est désormais disponible aux États-Unis à un tarif de 299 USD sur Linksys.com, et sera prochainement disponible chez les principaux distributeurs du monde entier. Pour en savoir plus sur le produit, rendez-vous sur : https://www.linksys.com/us/p/p-mr5500/

Des images du produit sont disponibles ici.

À propos de Linksys

Chez Linksys, nous nous efforçons de bâtir les technologies sans fil les plus fiables, à la fois innovantes et parées pour l'avenir, capables de connecter tous les individus et tous les objets, aisément et en toute sécurité. Créée en 1988, Linksys s'est depuis établie en tant que marque de mise en réseau haut de gamme. Aujourd'hui, le matériel informatique, les logiciels et les services de Linksys sont commercialisés dans 64 pays à travers le monde, allant des routeurs domestiques aux systèmes maillés, en passant par les points d'accès et les commutateurs d'entreprise. Récemment, Linksys a développé ses activités dans les secteurs de l'éducation et de l'entreprise via son partenariat avec Fortinet, leader en sécurité de niveau entreprise. Linksys. Pour toutes les connexions.

Qualcomm est une marque commerciale ou une marque déposée de Qualcomm Incorporated.

La plateforme Qualcomm Immersive Home est un produit de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou de ses filiales.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 6 janvier 2022 à 19:45 et diffusé par :