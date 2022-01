REPLIKA SOFTWARE INC. S'ASSOCIE AVEC LA DIVISION DES PRODUITS PROFESSIONNELS DE L'ORÉAL POUR OFFRIR DE NOUVELLES CAPACITÉS NUMÉRIQUES DIRECTES AUX CONSOMMATEURS À LEUR RÉSEAU DE SALONS ET DE COIFFEURS PARTOUT DANS LE MONDE





NEW YORK, 7 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Replika Software Inc. annonce un partenariat avec la division des produits professionnels de L'Oréal pour utiliser la technologie de Replika afin de soutenir davantage son réseau de salons et de coiffeurs, avec des outils pour promouvoir ses activités, communiquer avec ses clients de façon numérique, encourager les ventes de produits et approfondir les relations avec les consommateurs à tout moment et partout.

Dans le cadre de cette initiative, la division des produits professionnels utilisera les capacités récemment élargies de Replika Software pour doter son réseau de salons et de coiffeurs d'un microsite personnalisé, clé en main et transactionnel direct au consommateur (DTC) comprenant une solution complète de vente sociale et un catalogue complet de produits professionnels L'Oréal (L'Oréal Professional Paris, Redken, Kérastase) disponibles pour inspirer ses clients et abonnés sur les réseaux sociaux, vendre des produits en ligne, prendre des rendez-vous et mettre en valeur ses activités. Ce nouveau réseau de sites peut également être utilisé pour les lancements de nouveaux produits et de nouvelles collections. Les nouveaux sites de salons proposent également du contenu éducatif et des sélections achetables personnellement organisées des produits préférés du coiffeur.

C'est la première fois que les consommateurs peuvent acheter tous les produits professionnels de L'Oréal en un seul endroit. Le Brésil est le premier pays à lancer cette nouvelle technologie améliorée, qui devrait continuer à être déployée dans les salons et les coiffeurs du monde entier.

« Face à la perturbation numérique, Replika Software permet à des marques telles que L'Oréal d'adopter une approche du commerce électronique centrée sur le social et de tirer parti de son réseau d'experts pour stimuler sa domination numérique », a déclaré Kareen Mallet, cofondatrice de Replika. Elle souligne que la mobilisation des défenseurs de la marque et des experts, comme le réseau des coiffeurs de la division des produits professionnels, pour stimuler les ventes en ligne est l'avenir de la fidélité à la marque et s'attend à ce que la vente sociale soit un énorme moteur de conversion et augmente la valeur moyenne des commandes. Selon Replika, sa technologie entraîne une augmentation de 50 à 200 % de la taille moyenne du panier et une augmentation par 10 de la conversion des ventes par rapport aux campagnes média payantes traditionnelles.

À propos de Replika Software Inc.- Replika Software est une plateforme mondiale de vente sociale clé en main primée qui permet aux marques d'activer leur réseau de vendeurs sociaux pour vendre en ligne, inspirer sur les réseaux sociaux et communiquer avec les consommateurs à tout moment et partout. L'entreprise est basée à New York et à Paris, à la station F de La Maison des Startups du groupe LVMH. Kareen Mallet, ancienne directrice de la mode chez Neiman Marcus & Bergdorf Goodman, et Corey Gottlieb, directeur publicitaire et entrepreneur en série, ont fondé l'entreprise en 2016. Le groupe d'investissement BOLD de L'Oréal et LVMH Luxury Ventures ont tous deux investi dans l'entreprise et Replika alimente les programmes de vente sociale de bon nombre de leurs grandes marques à travers le monde.

https://www.replikasoftware.com/

Contact : media@replikasoftware.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1720822/PR_V4.jpg

Communiqué envoyé le 6 janvier 2022 à 19:36 et diffusé par :