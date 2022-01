Leman Micro Devices : premier essai clinique au monde qui prouve que le capteur et l'application du dispositif mobile sans brassard mesurent la pression artérielle avec la même précision que les appareils avec brassard.





Le système e-Checkup de Leman Micro Devices a achevé avec succès un premier essai clinique international et a démontré qu'il était le seul capteur sans brassard et sans calibrage et la seule application capables de mesurer la pression artérielle en assurant la précision médicale requise.

L'hypertension (pression artérielle élevée) tue plus de 10 millions de personnes par an. e-Checkup et son petit capteur V-Sensor, qui ne coûte que quelques dollars, ont été développés et industrialisés par LMD pour être intégrés dans un téléphone mobile, un vêtement ou un moniteur de poche connecté à un téléphone par Bluetooth. L'application du téléphone analyse les mesures du capteur et fournit une mesure de la pression artérielle cliniquement précise en moins de 60 secondes.

L'essai clinique a été mené par le SVS Medical College à Mahabubnagar, en Inde, un pays où il existe une incidence élevée de l'hypertension et où une grande partie de la population rurale a un accès limité à un médecin. L'essai s'est déroulé conformément à la norme ISO 81060-2, reconnue au niveau international, qui définit les exigences relatives aux tensiomètres utilisés par les hôpitaux, les médecins et les consommateurs. Il a été constaté que l'e-Checkup satisfaisait pleinement tous les critères de la norme.

Le Dr K. Saumya, chercheur principal de l'essai, a déclaré : « Ce dispositif va littéralement sauver des vies en Inde. Il est de petite taille, d'un prix abordable et permettra d'alerter les gens sur la nécessité de consulter un médecin pour leur tension artérielle avant de présenter des symptômes et avant d'engendrer de terribles conséquences telles qu'une attaque cérébrale, des lésions rénales, une crise cardiaque ou la cécité ».

Mark-Eric Jones, PDG de LMD, a ajouté : « Nous tenons à remercier SVS pour la conduite prudente et professionnelle de son essai, lequel soutiendra nos efforts pour rendre ce dispositif médical accessible et abordable sur les marchés internationaux. Cet essai historique prouve que notre technologie unique et brevetée permet d'effectuer des mesures précises et vitales. Aucun autre appareil portable au monde ne peut mesurer la pression artérielle sans brassard, que ce soit pour effectuer la mesure ou pour calibrer fréquemment l'appareil ».

