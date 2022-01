Virtue Diagnostics clôture une ronde de financement de série B de 100 millions de dollars





SHANGHAI, 6 janvier 2022 /CNW/ -- Virtue Diagnostics, une entreprise innovante spécialisée dans les diagnostics in vitro, vient d'annoncer la clôture d'une ronde de financement de série B de 100 millions de dollars américains. Fondée en 2019, Virtue Diagnostics se concentre sur les tests cliniques pour la Chine et les marchés émergents. Sequoia China et Morningside Ventures ont mené conjointement la ronde de financement avec ORIZA Holdings. Les investisseurs existants Lilly Asia Ventures et PerkinElmer Ventures y ont participé, tandis que HAOYUE Capital a agi à titre de conseiller financier exclusif.

Virtue Diagnostics est une entreprise mondiale axée sur une plateforme et spécialisée dans les diagnostics in vitro mettant l'accent sur la prestation de solutions cliniques abordables à tous les stades de la maladie, y compris le dépistage très précoce, le diagnostic initial, le suivi du traitement et la gestion de la maladie résiduelle minimale.

Le siège social et le centre de recherche et de développement de Virtue Diagnostics se trouvent à Singapour. Ses installations de fabrication sont situées à Suzhou, en Chine, et son service de recherche sous contrat ou laboratoire clinique est situé à Beijing.

Le futur du marché chinois du diagnostic in vitro repose sur l'innovation locale. « La stratégie de Virtue Diagnostics consiste à introduire de nouvelles plateformes technologiques en collaboration avec des entreprises technologiques mondiales, en développant des produits et des solutions spécifiquement conçus pour le marché chinois et en accélérant le délai de mise sur le marché grâce à notre équipe de professionnels hautement qualifiés des domaines de la recherche et du développement, de l'enregistrement et du commerce », a déclaré Johnson Zhang, chef de la direction de Virtue Diagnostics.

Virtue Diagnostics s'est associée exclusivement à PerkinElmer pour la spectrométrie de masse clinique en Chine. Le spectromètre de masse à triple quadripôle, produit par Virtue Diagnostics, a été lancé au troisième trimestre de 2021 après avoir reçu l'approbation de la NMPA. En 2021, Virtue Diagnostics a fait l'acquisition de Panovue, un chef de file dans le domaine de la pathologie multiplex, fournissant ainsi une gamme complète de solutions pour sa plateforme d'analyse du paysage de l'industrie.

Si l'innovation locale est le moteur du marché chinois du diagnostic in vitro, l'industrie du diagnostic in vitro dans de nombreux pays émergents en est encore à ses débuts et dépend des produits importés. La COVID-19 a poussé les gouvernements à renforcer leurs capacités locales en matière de diagnostics in vitro au moyen de mesures incitatives. Virtue Diagnostics prend de l'expansion en vue d'offrir des produits de diagnostic in vitro abordables et de haute qualité à certains marchés émergents.

M. Zhang a ajouté : « Virtue Diagnostics présentera des technologies de diagnostic innovantes en Chine et simultanément sur les marchés émergents par le biais de fusions et d'acquisitions, de coentreprises et d'entités locales. Notre vaste expérience dans le secteur, notre capacité d'innovation et notre expérience internationale nous permettront de connaître du succès. »

Voici la déclaration de Yang Yunxia, de Sequoia China : « Virtue Diagnostics construit des plateformes technologiques de diagnostic compétitives. L'équipe est reconnue pour son expérience internationale, son solide savoir-faire technique et son exécution. Nous sommes convaincus que l'entreprise possède un fort potentiel pour devenir un chef de file mondial. Sequoia China favorise la croissance rapide des entreprises innovantes dans les secteurs des dispositifs médicaux et des diagnostics, afin d'offrir de meilleurs produits plus rapidement aux patients. »

Voici la déclaration de Lu Huang, de Morningside Ventures : « Après 20 ans de développement, l'industrie chinoise du diagnostic in vitro a achevé la substitution des importations. La croissance excédentaire du marché intérieur sera stimulée par la technologie. Virtue Diagnostice est unique, car elle possède une expérience entrepreneuriale couronnée de succès en Chine doublée d'une visibilité internationale. L'entreprise a connu une expansion rapide et obtenu des résultats importants. Morningside Ventures utilisera son expérience internationale, son capital mondial et ses ressources technologiques pour aider Virtue Diagnostics à devenir un précurseur dans le secteur des diagnostics in vitro en Chine. »

Virtue Diagnostics est une société innovante en matière de diagnostic in vitro qui se spécialise dans les maladies infectieuses, le cancer et les maladies chroniques. Notre objectif est d'utiliser nos différentes plateformes technologiques pour fournir des solutions cliniques aux patients à tous les stades de la maladie, y compris le dépistage précoce, le diagnostic initial, le suivi du traitement et la gestion de la maladie résiduelle minimale.

