Sojag Inc. annonce une fusion avec ShelterLogic Operations Canada, Ltd





WATERTOWN, Connecticut, 6 janvier 2022 /CNW/ - Sojag Inc., en partenariat avec sa société mère, ShelterLogic Corp, a annoncé aujourd'hui une fusion avec l'entité canadienne ShelterLogic Operations Canada, Ltd. Cette annonce survient trois ans après l'acquisition initiale de Sojag Inc. par ShelterLogic Corp. en juin 2018.

« La fusion officielle avec ShelterLogic Operations Canada, Ltd est une occasion en or pour Sojag Inc. et cela nous permettra d'apporter les améliorations nécessaires et de prendre de l'expansion pour offrir à nos clients une expérience inégalée, a déclaré Stéphanie Lefebvre, vice-présidente du Groupe Sojag Inc. Nous sommes ravis de cette rationalisation des opérations, et nous sommes très impatients de connaître du succès en 2022 et au cours des prochaines années. »

Parallèlement à l'annonce de la fusion, la marque a fait part de changements et d'améliorations supplémentaires afin de garantir une expérience incomparable pour ses clients et ses partenaires. À compter d'aujourd'hui, Sojag Inc. sera légalement connue sous le nom de ShelterLogic Operations Canada, Ltd. L'entreprise conservera une nouvelle adresse légale au 80, Stafford Drive, unité 2, Brampton, Ontario, L6W 1L4, Canada. Des modifications seront également apportées à tous les renseignements bancaires et numéros d'identification fiscale. Celles-ci seront communiquées à nos clients actuels et futurs.

Le bureau de Sojag Inc. situé à Brossard, ainsi que ses entrepôts de Brossard et de Longueuil se retrouvent maintenant sous un même toit depuis le début de la semaine. Le centre de distribution de Brampton demeurera en activité. Le nouvel entrepôt de Longueuil, d'une superficie de plus de 150 000 pi2, est situé au 2455, rue de la Métropole, Longueuil, Québec, J4G 1E5, Canada. Cette nouvelle installation permettra à Sojag Inc. d'accroître le volume d'articles dans l'entrepôt et de présenter un plus grand éventail de marques ShelterLogic dans l'espace d'exposition, y compris Arrow Storage, Quik Shade, Rio Beach et bien plus. Les installation de Longueuil serviront de bureau central des opérations au Canada.

« Nous sommes très heureux qu'après une acquisition réussie il y a trois ans, Sojag Inc. intègre officiellement ShelterLogic Operations Canada, Ltd, a déclaré Robert Silinski, président de ShelterLogic Corp. Cette fusion met en valeur la position de ShelterLogic Corp. en tant que chef de file de l'industrie dans l'espace extérieur et renforce notre mission qui consiste à offrir aux clients le meilleur service et la meilleure qualité possible. »

La marque Sojag demeurera active et tous les produits continueront d'être commercialisés sous le nom de la marque, ce qui n'entraînera aucun changement en ce qui concerne les identifications commerciales. Pour de plus amples renseignements sur la marque Sojag, sur nos produits ou sur ShelterLogic Corp, visitez le www.shelterlogic.com et suivez-nous sur les médias sociaux.

À propos de ShelterLogic Operations Canada, Ltd

Anciennement connue sous le nom de Sojag Inc., ShelterLogic Operations Canada, Ltd conçoit et commercialise des abris de jardin, des abris solaires, des solariums et des meubles de patio depuis 1993. En tant que chef de file de l'industrie, la société fournit avec passion des produits qui transformeront votre espace extérieur, prolongeront la saison estivale et créeront une atmosphère de détente incomparable. Pour en savoir plus, consultez le www.sojag.com/en.

À propos de ShelterLogic Corp

ShelterLogic est un fabricant et un distributeur mondial d'abris et d'auvents avec cadres en acier recouverts de tissu pour diverses applications commerciales et de consommation, notamment des remises, des garages, des serres et des auvents éphémères. La société, dont le siège social est situé à Watertown, au Connecticut, est dirigée par Jim Raymond, chef de la direction, et Robert Silinski, président. Pour en savoir plus, consultez le www.shelterlogic.com.

