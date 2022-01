AGF déclare le total de son actif géré et de ses actifs donnant droit à des commissions pour décembre 2021





TORONTO, 06 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société de Gestion AGF Limitée a déclaré un actif géré global, ainsi que des actifs donnant droit à des commissions1, totalisant 43,4 milliards de dollars au 31 décembre 2021.



Actif géré



(en milliards $) 31 décembre

2021 30 novembre

2021 % de

changement

d'un mois

sur l'autre 31 décembre

2020 % de

changement

d'une année

sur l'autre Total des FCP

(y compris les fonds en gestion commune de détail) 24,6 $ 24,0 $ 20,8 $ Comptes institutionnels, de sous-conseillers, de particuliers bien nantis et de fonds négociés en bourse 16,6 $ 16,4 $ 15,9 $ Sous-total (avant l'actif géré de la plateforme d'alternatifs privés et les actifs donnant droit à des commissions1) 41,2 $ 40,4 $ 36,7 $ Actif géré de la plateforme d'alternatifs privés2 0,1 $ 0,1 $ 0,2 $ Total de l'actif géré2 41,3 $ 40,5 $ 2,0 % 36,9 $ 11,9 % Actifs donnant droit à des commissions et provenant d'alternatifs privés1, 2 2,1 $ 2,1 $ 2,2 $ Total de l'actif géré et des actifs donnant droit à des commissions1 43,4 $ 42,6 $ 1,9 % 39,1 $ 11,0 % Actif géré quotidien moyen des FCP 24,4 $ 24,4 $ 20,6 $





1 Les actifs donnant droit à des commissions représentent les actifs dans lesquels AGF détient des intéressements et touche des commissions récurrentes, sans toutefois détenir une participation dans les sociétés assumant la gestion de tels actifs. 2 L'actif géré global et l'actif géré de la plateforme d'alternatifs privés au 31 décembre 2020 ont fait l'objet d'une reclassification et d'un retraitement afin de faire abstraction de l'actif géré provenant de coinvestissements, aux fins de comparaison.





Actif géré des FCP par catégorie (y compris les fonds en gestion commune de détail)



(en milliards $) 31 décembre

2021 30 novembre

2021 31 décembre

2020 Fonds d'actions canadiennes 4,3 $ 4,2 $ 3,7 $ Fonds d'actions américaines et d'actions internationales 12,7 12,4 10,0 Fonds équilibrés canadiens 0,4 0,4 0,4 Fonds équilibrés américains et internationaux 1,8 1,7 1,5 Fonds de titres à revenu fixe canadiens 1,6 1,6 1,6 Fonds de titres à revenu fixe américains et internationaux 3,7 3,6 3,4 Fonds de marché monétaire canadiens 0,1 0,1 0,2 Total de l'actif géré des FCP 24,6 $ 24,0 $ 20,8 $





Actif géré de la plateforme d'alternatifs privés et actifs donnant droit à des commissions



(en milliards $) 31 décembre

2021 30 novembre

2021 31 décembre

2020 Actif géré de la plateforme d'alternatifs privés1 0,1 $ 0,1 $ 0,2 $ Actifs donnant droit à des commissions et provenant d'alternatifs privés 2,1 2,1 2,2 Total de l'actif géré de la plateforme d'alternatifs privés1 et des actifs donnant droit à des commissions 2,2 $ 2,2 $ 2,4 $





1 L'actif géré de la plateforme d'alternatifs privés au 31 décembre 2020 a fait l'objet d'un retraitement afin de faire abstraction de l'actif géré provenant de coinvestissements, aux fins de comparaison.

Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l'échelle mondiale. AGF apporte de la discipline en offrant l'excellence en matière de gestion de placements par l'entremise de ses volets axés sur des activités fondamentales et quantitatives de même que sur des actifs non traditionnels et des avoirs de particuliers bien nantis, afin de procurer une expérience exceptionnelle à la clientèle. La gamme de solutions d'investissement d'AGF s'étend à l'échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers jusqu'aux investisseurs particuliers et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d'entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF a des bureaux et des équipes de service de l'exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Avec un actif géré, ainsi que des actifs donnant droit à des commissions, totalisant plus de 43 milliards de dollars, AGF offre ses produits et services à plus de 700 000 investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

Les actionnaires de La Société de Gestion AGF Limitée, les analystes et les représentants des médias peuvent communiquer avec les personnes suivantes :

Adrian Basaraba

Vice-président principal et chef des finances

416-865-4203, InvestorRelations@agf.com

Courtney Learmont

Vice-présidente, Finances

647-253-6804, InvestorRelations@agf.com

