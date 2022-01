Passeport vaccinal dans les SAQ et SQDC : les syndicats affiliés la FEESP-CSN misent sur la sécurité avant tout





MONTRÉAL, le 6 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Pour le Syndicat des employé-es de magasins et de bureaux de la SAQ (SEMB-SAQ-CSN) ainsi que le Syndicat des employé-es de la SQDC (SEE-SQDC-CSN), l'exigence du passeport vaccinal que vient d'annoncer le ministre de la Santé, Christian Dubé, et qui entrera en vigueur le 18 janvier prochain amène des enjeux de sécurité et d'effectifs en lien avec l'application de cette mesure pour le personnel des différentes succursales.

« Pour nous, étant donné que cette nouvelle mesure risque de susciter des frustrations ou même entraîner des comportements agressifs chez certains clients, il faut s'assurer que les opérations se déroulent dans le calme et pour ce faire, nous demandons qu'il y ait des agents de sécurité dans l'ensemble des succursales dès le 18 janvier. Bien entendu, on espère que l'employeur sera également en mesure de fournir les outils nécessaires à la validation des passeports vaccinaux, tout en ajoutant le personnel requis pour assurer l'application de cette nouvelle mesure », a affirmé Lisa Courtemanche, présidente du SEMB-SAQ-CSN.

Du côté de la SQDC, la protection et la sécurité des employé-es demeurent également une priorité. « Bien qu'il y ait déjà des agents de sécurité à l'entrée des succursales, cela n'empêche pas les risques de débordement dans les jours qui suivront l'entrée en vigueur de la mesure, d'où l'importance d'avoir le personnel en nombre suffisant et le matériel nécessaire pour assurer une mise en place fluide et sécuritaire de cette nouvelle mesure », a ajouté Steve Bédard, président du SEE-SQDC-CSN.

Pour sa part, le président de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN), Benoît Malenfant, salue la décision du ministre Dubé de rendre effective l'application de cette nouvelle mesure à compter du 18 janvier. « Ce délai laissera le temps nécessaire aux employeurs, d'une part, pour consulter les syndicats et, d'autre part, aux employé-es des différentes succursales de s'ajuster, ce qui permettra d'éviter une précipitation de la clientèle et une mise en oeuvre improvisée ». M. Malenfant ajoute également que la FEESP, tout comme la CSN, continuent d'encourager ses membres à se faire vacciner.

Malgré les nouveaux défis qu'engendre cette pandémie, les porte-parole syndicaux réitèrent que leurs membres demeurent toujours aussi passionnés par le travail qu'ils et elles exercent et qu'ils sont déterminés à continuer d'offrir le meilleur service à la clientèle.

À propos

Le Syndicat des employé-es de magasins et de bureaux de la SAQ (SEMB-SAQ-CSN) représente les 5500 employé-es des succursales de la SAQ ainsi que le personnel de bureau. Le Syndicat des employé-es de la SQDC (SEE-SQDC-CSN) représente près de 200 membres répartis dans 15 succursales à travers le Québec. Les deux syndicats sont affiliés à la Fédération des employé-es de services publics (FEESP-CSN).

