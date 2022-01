Adam Grogan nommé président des Aliments Greenleaf, EFS, filiale de produits protéinés à base végétale des Aliments Maple Leaf Inc.





Dan Curtin annonce sa retraite

MISSISSAUGA, ON, le 6 janv. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, les Aliments Maple Leaf Inc. (TSX : MFI), une entreprise phare nord-américaine productrice de produits de protéines durables de qualité supérieure, a annoncé que Adam Grogan assumera le rôle de président de sa filiale en propriété exclusive, les Aliments Greenleaf, EFS, (« Greenleaf »), à compter du 31 janvier 2022.

Monsieur Grogan est un contributeur principal au sein de l'organisation des Aliments Maple Leaf depuis plus de vingt ans et il y a occupé plusieurs postes importants, y compris celui de vice-président principal, Marketing, innovation, recherche et développement, avant de faire la transition au poste de chef de l'exploitation de Greenleaf en août 2019. Il a de solides antécédents illustrés par l'obtention de résultats, ayant aidé à façonner l'un des plus importants programmes de transformation de l'histoire canadienne de l'alimentation au cours de son mandat chez les Aliments Maple Leaf.

Cette nomination représente la prochaine étape du plan à long-terme de la relève au leadership de la filiale Greenleaf, étant donné que le président actuel de Greenleaf, Dan Curtin, prendra sa retraite fin janvier 2022, après avoir acquis plus de quatre décennies d'expérience dans l'industrie de l'alimentation. M. Curtin a joué un rôle essentiel dans l'acquisition de l'entreprise Field RoastMC, qui a été achetée conjointement avec l'entreprise Lightlife® pour former Greenleaf, ainsi que dans le cadre de la construction récente de la nouvelle usine de tempeh à Indianapolis. Il fut aussi une force motrice de l'innovation, le développement des affaires et l'expansion de la distribution qui a alimenté la croissance de Greenleaf au cours des dernières années.

« Les transitions à la direction sont extrêmement importantes et pour être bien gérées, elles exigent du temps. Au cours des deux dernières années, Dan et Adam ont formé une puissante association afin de travailler ensemble, d'apprendre l'un de l'autre, de bâtir une équipe solide chez Greenleaf et de susciter de l'enthousiasme pour nos marques de pointe, Lightlife et Field Roast, affirme Michael H. McCain, président et chef de la direction. Dan possède d'excellentes qualités de chef qui ont joué un rôle déterminant dans le développement des activités de Greenleaf et nous lui en sommes profondément reconnaissants. Alors que Dan passe les rênes à Adam, nous sommes convaincus que l'expérience d'Adam, sa passion pour l'excellence et sa détermination à obtenir des résultats gagnants font de lui le candidat idéal pour mener Greenleaf vers l'avenir. »

Après avoir pris sa retraite, monsieur Curtin agira à titre de conseiller stratégique afin de veiller à ce que la transition se fasse sans heurt pour tous les intervenants, tout en continuant à faire part de sa perspective et de son expertise, alors que l'entreprise poursuivra la prochaine étape de sa stratégie en matière de protéines d'origine végétale.

À propos des Aliments Maple Leaf

Les Aliments Maple Leaf Inc. (les « Aliments Maple Leaf ») est une entreprise carboneutre dont la vision est d'être l'entreprise de produits protéinés la plus durable sur terre en fabriquant de façon responsable des produits alimentaires sous des marques nationales comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural Selections Maple Leaf®, Schneiders®, Country NaturalsMD Schneiders®, MinaMD, Greenfield Natural Meat Co.MC, Lightlife® et Field RoastMC. Les Aliments Maple Leaf emploie environ 13 500 personnes et exerce ses activités au Canada, aux États Unis et en Asie. Le siège social de l'entreprise se trouve à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

À propos des Aliments Greenleaf, EFS

Les Aliments Greenleaf, EFS, transforme les protéines à base végétale avec un grand éventail de produits délicieux et novateurs qui comblent les consommateurs intéressés à ajouter une variété de produits protéinés à leur régime alimentaire. Nos marques phares comprennent Lightlife® (« Lightlife ») et Field RoastMC (« Field Roast »). Ensemble, ces marques enchantent de fidèles admirateurs de longue date et en attire de nouveaux qui n'auraient jamais cru que les protéines à base végétale pouvaient avoir aussi bon goût. Les gammes Lightlife et Field Roast offrent près d'une cinquantaine de produits et représentent une position en tête du marché au sein de la catégorie des protéines à base végétale réfrigérées aux É.-U. Les Aliments Greenleaf, EFS une filiale indépendante en propriété exclusive des Aliments Maple Leaf Inc. (TSX : MFI).

SOURCE Maple Leaf Foods Inc.

Communiqué envoyé le 6 janvier 2022 à 16:30 et diffusé par :