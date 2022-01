Les leaders du logiciel événementiel MeetingPlay et Aventri fusionnent et Éric Lochner devient le nouveau PDG de l'entité fusionnée





MeetingPlay et Aventri, les deux sociétés leaders du marché des logiciels événementiels, ont annoncé aujourd'hui qu'elles ont fusionné et, parallèlement, qu'elles ont reçu des capitaux de croissance de la part de Sunstone Partners et Camden Partners. Les deux sociétés vont joindre leurs atouts pour s'ouvrir de nouvelles perspectives en tant que principal fournisseur de logiciels événementiels clé en main.

Ce nouveau pôle de logiciels événementiels associera des technologies visionnaires et un service haut de gammes qui combleront toutes les lacunes du processus de planification et offriront une solution réellement exhaustive d'organisation de réunions et d'événements de toutes tailles, des conférences réunissant plus de 200 000 personnes aux réunions de moins de 100 participants. L'entité résultant de la fusion deviendra l'une des plus importantes sociétés de technologie événementielle au monde, au service de clients à l'échelle mondiale.

Dans le cadre de la fusion, Éric Lochner a été nommé PDG de la nouvelle société. M. Lochner, qui possède plus de 25 ans d'expérience de la création d'entreprises de services technologiques, a également à son actif un nombre impressionnant de fusions-acquisitions. «Nous sommes ravis de réunir ces deux sociétés inventives pour créer une nouvelle expérience d'avant-garde pour le secteur de l'événementiel et des réunions, a déclaré M. Lochner. Cette fusion représente une excellente occasion d'approfondir le processus d'accueil d'événements en présentiel, virtuels et hybrides et nous avons hâte de soutenir au mieux les planificateurs de réunions et les organisateurs d'événements tout en leur offrant une gamme élargie de produits et d'expériences.»

Chaque année, MeetingPlay et Aventri soutiennent l'organisation d'un total combiné de plus de 50 000 événements, servent plus de 10 000 entreprises et améliorent l'expérience de plus de 7 millions de participants. La créativité, l'ingéniosité et le sens du service inégalés des deux entités seront le fer de lance de la nouvelle société; ces atouts permettront à leurs entreprises clientes de stimuler leurs activités grâce à des événements efficaces de tous types et de toute taille.

Fondée en 2011, la société MeetingPlay est une pionnière technologique primée, centrée sur la création de solutions innovantes pour les événements importants en présentiel, virtuels et hybrides. Réputée pour sa volonté de repousser les limites de la technologie, elle a organisé avec succès depuis sa fondation bon nombre des événements mondiaux les plus importants et les plus complexes dans de nombreux secteurs.

Aventri est le leader mondial des solutions de gestion de bout en bout et guidées par les données pour les événements en présentiel, virtuels et hybrides. Fondée en 2008, Aventri est aujourd'hui une plateforme primée qui fournit un vaste choix de solutions haut de gamme pour la planification complète des événements, de la recherche de lieux au marketing événementiel, en passant par l'inscription, la technologie sur site, la gestion des réunions stratégiques, la sécurité et la confidentialité des données et le rapport sur le retour sur investissement.

«Deux solides entreprises se sont unies pour tirer parti de leurs atouts de longue date, augmenter leur part de marché et étendre leurs capacités logicielles innovantes au profit des meilleures entreprises et des meilleures marques, a déclaré Michael Biggee, cofondateur et directeur général de Sunstone Partners. Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec l'entité fusionnée et de l'accompagner sur la voie d'un avenir passionnant.»

Cette annonce arrive à un moment critique du secteur de l'organisation de réunions et d'événements où les planificateurs et les organisateurs s'efforcent d'adopter les caractéristiques avantageuses des rassemblements virtuels et hybrides tout en utilisant moins d'intégrations logicielles. Les deux sociétés vont fusionner leurs plateformes logicielles exclusives pour améliorer les expériences événementielles grâce à une large gamme de produits incomparables destinés aux entreprises leaders des marchés de la technologie, des services financiers, des voyages, de l'hôtellerie, des soins de santé et des associations. Cette démarche, associée au plus haut niveau de service, enrichira l'expérience des planificateurs et des participants, tout en distinguant la marque de ses concurrentes. Les capacités essentielles incluent:

Un site web de marketing événementiel et d'inscription pour créer un parcours fluide du début à la fin de l'événement.

pour créer un parcours fluide du début à la fin de l'événement. Une plateforme d'événements virtuels et hybrides, basée sur une nouvelle technologie qui crée des expériences réalistes pour les participants virtuels. La plateforme offre aux participants virtuels et en présentiel des fonctionnalités d'engagement unifié ? telles que des fils de discussion, des séances de questions-réponses, le jumelage de réseau et des vidéoconférences ? qui permettent aux participants se trouvant dans la même pièce et partout dans le monde de se connecter instantanément.

basée sur une nouvelle technologie qui crée des expériences réalistes pour les participants virtuels. La plateforme offre aux participants virtuels et en présentiel des fonctionnalités d'engagement unifié ? telles que des fils de discussion, des séances de questions-réponses, le jumelage de réseau et des vidéoconférences ? qui permettent aux participants se trouvant dans la même pièce et partout dans le monde de se connecter instantanément. Une application mobile et des solutions imaginatives d'événement sur site, qui enrichissent l'expérience des participants du début à la fin, stimulent leur engagement et mesurent le retour sur investissement, tout en assurant la sécurité des participants.

Joe Schwinger, co-fondateur et ancien PDG de MeetingPlay, et Lisa Vann, co-fondatrice et ancienne directrice d'exploitation de MeetingPlay, resteront au sein de la nouvelle société où ils assumeront des fonctions de direction pour continuer à améliorer les technologies événementielles et travailler avec leurs fidèles clients. L'ancien PDG d'Aventri, Jim Sharpe, restera actionnaire et conseiller de la nouvelle société.

À propos de MeetingPlay

MeetingPlay est une société technologique basée à Washington DC axée sur la création de solutions révolutionnaires pour les événements en présentiel, virtuels et hybrides. MeetingPlay crée pour chaque réunion et chaque événement des expériences transformatrices qui permettent aux clients, aux participants et aux sponsors de nouer des liens précieux en face à face. Les entreprises leaders du marché font confiance à MeetingPlay pour résoudre leurs plus grands défis événementiels. Pour plus d'informations, visiter le site: meetingplay.com.

À propos d'Aventri

Aventri est le leader mondial des solutions de gestion de bout en bout guidées par les données pour les événements et les réunions en présentiel, virtuels et hybrides. Chaque année, sa plateforme SaaS primée, ses technologies virtuelles et ses offres de services haut de gamme permettent à plus de 30 000 professionnels de l'événementiel de planifier, promouvoir, réaliser, mesurer et optimiser leurs événements. Les capacités de la plateforme entièrement intégrée d'Aventri incluent la livraison virtuelle, la mise en réseau, la recherche de lieux, l'inscription, le marketing, la logistique, les services sur site, l'engagement des participants et l'analyse de données. Basée aux États-Unis, la société possède des bureaux au Royaume-Uni, en Europe et dans la région Asie-Pacifique et organise des événements dans plus de 120 pays. Pour plus d'informations, visiter le site: aventri.com.

