Techstars annonce l'arrivée de deux nouvelles dirigeantes au sein de son équipe de direction : Rupa Athreya, nommée directrice des investissements dans les programmes d'accélération, et Marie Moussavou, nommée directrice des services de portefeuille





Techstars, société mondiale d'investissement fournissant un accès à des capitaux, à un mentorat individuel ainsi qu'à des programmes personnalisés pour les entrepreneurs en phase de démarrage, vient de créer deux nouveaux postes de direction à l'heure où l'entreprise poursuit son expansion pour desservir un plus grand nombre de fondateurs à travers le monde. Avec 850 millions USD d'actifs sous gestion, 47 programmes d'accélération dans 17 pays, et une base mondiale d'anciens élèves comprenant plus de 2 700 entreprises, les deux personnes nouvellement nommées fourniront un appui stratégique et opérationnel à plusieurs milliers d'entrepreneurs. Mme Athreya et Mme Moussavou relèveront directement de Maëlle Gavet, PDG de l'entreprise.

« Techstars jouit d'une capacité sans précédent à impacter les entrepreneurs grâce à un modèle d'investissement de pré-amorçage unique, qui identifie les entrepreneurs exceptionnels à travers le monde, et qui les soutient en termes opérationnels et financiers au démarrage de leur entreprise », a déclaré Mme Gavet. « Nous comptons sur des dirigeants expérimentés à l'échelle internationale, qui sont capables de voir les choses en grand afin de permettre à l'organisation de se développer, c'est pourquoi l'arrivée de Marie et Rupa constitue un ajout formidable à notre équipe de direction mondiale. »

En tant que directrice des investissements dans les programmes d'accélération de la société, Rupa Athreya dirigera une équipe mondiale composée de plus de 75 professionnels de l'investissement, représentant Techstars dans 37 villes à travers le monde. Techstars exerce ses activités sur la base du principe selon lequel les meilleurs fondateurs d'entreprise peuvent venir de n'importe où, et propose des programmes locaux dans les villes où les entrepreneurs opèrent ou entendent se développer. Techstars maintient des petits groupes allant de 10 à 12 entreprises de portefeuille, et organise des programmes multiples dans des villes composées d'écosystèmes d'entrepreneurs plus importants. L'équipe chargée des investissements dans les programmes d'accélération de Techstars a investi près de 94 millions USD l'an dernier, et continuera de développer son portefeuille à l'heure où les investisseurs du monde entier entendent investir dans de jeunes entreprises viables. La supervision de cette approche décentralisée nécessite la présence d'un(e) dirigeant(e) expérimentés possédant une vision stratégique, de solides compétences opérationnelles ainsi qu'une expérience mondiale.

Ayant travaillé auprès de sociétés mondiales telles qu'OppenheimerFunds, JPMorgan Chase, Bloomberg et McKinsey, Mme Athreya a dernièrement exercé les fonctions de consultante indépendante en charge de conseiller plusieurs startups, nouvelles entreprises, et institutions financières internationales en matière de stratégie, d'innovation et de stratégies de mise sur le marché. Elle possède près de 20 années d'expertise dans la création et le lancement de nouvelles entreprises et de nouveaux produits, ayant dirigé le développement des produits chez OppenheimerFunds, créé un robot-conseiller chez Bloomberg, et lancé la division Chase Private Client chez JPMorgan Chase. Elle est titulaire d'un Ph.D. en économie de l'université Yale, d'une licence en philosophie, politique et économie de l'université d'Oxford, et d'une licence en économie à l'université de Delhi. Elle continuera d'être basée à New York, dans l'État de New York.

En tant que directrice des services de portefeuille, Marie Moussavou sera chargée de promouvoir la croissance, en fournissant un soutien aux infrastructures ainsi que des opportunités d'investissement aux plus de 6 500 anciens élèves fondateurs à mesure qu'ils conduisent leur entreprise vers des stades ultérieurs de croissance. Les services de portefeuille fournissent des capitaux et des financements, un développement commercial et une mise en relation avec les talents, un mentorat, ainsi qu'un échange de connaissances au réseau de fondateurs, d'investisseurs, de mentors et de partenaires d'innovation de Techstars. Grâce à ce réseau sans cesse croissant, sous la direction de Mme Moussavou, l'équipe des services de portefeuille continuera d'entretenir des relations approfondies et personnelles avec les fondateurs d'entreprise, tout en tirant parti de solides compétences en matière de gestion des données afin d'offrir aux fondateurs un soutien personnalisé et évolutif.

Marie Moussavou a fait ses preuves dans le développement d'organisations à forte croissance axées sur les clients, grâce à son excellence en matière d'innovation et d'opérations. Plus récemment, elle a travaillé chez Amazon pendant 15 ans à différents postes de direction, notamment en tant que conseillère technique auprès du vice-président principal international, directrice d'Alexa Europe et directrice des opérations pour Amazon Transportation Services Europe. Marie est titulaire d'un MBA de la London Business School et vit à Londres, au Royaume-Uni, où elle continuera d'être basée.

À propos de Techstars

Le réseau mondial Techstars aide les entrepreneurs à réussir. Fondé en 2006, Techstars a débuté avec trois idées simples : les entrepreneurs créent un avenir meilleur pour tout le monde, la collaboration favorise l'innovation, et les grandes idées peuvent provenir de n'importe où. Aujourd'hui notre mission est de permettre à chaque personne sur la planète de contribuer à la réussite des entrepreneurs et d'en bénéficier. En plus de gérer des programmes accélérateurs et des fonds de capital-risque, nous y parvenons en mettant en relation des startups, des investisseurs, des entreprises et des villes en vue de développer de solides communautés de startups. Techstars a investi dans plus de 2 800 entreprises dont la capitalisation boursière combinée s'élève à plus de 195 milliards USD. www.techstars.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 6 janvier 2022 à 16:10 et diffusé par :