NOMINATION DE TONY CIOFFI AU POSTE DE PRÉSIDENT DE LOWE'S CANADA





BOUCHERVILLE, QC, le 6 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Lowe's Canada, un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada exploitant ou desservant plus de 450 magasins corporatifs et affiliés sous diverses enseignes, a annoncé aujourd'hui la nomination de Tony Cioffi au poste de président de Lowe's Canada. Cette annonce fait suite à la nomination de Tony Hurst au poste de vice-président principal, Pros, services et international pour Lowe's Companies, Inc. Tony Cioffi relèvera de Tony Hurst dans le cadre de son nouveau rôle.

« Je suis extrêmement fier d'avoir fait partie de l'équipe canadienne au cours des deux dernières années et de pouvoir continuer de travailler avec ces personnes talentueuses dans mes nouvelles fonctions », a déclaré Tony Hurst, qui était président de Lowe's Canada depuis janvier 2020. « Je tiens à remercier chacune d'entre elles pour tout le travail accompli, surtout dans le contexte de la pandémie. J'ai hâte de travailler avec Tony Cioffi dans le cadre de son nouveau rôle. C'est un leader très compétent qui continuera, sans aucun doute, de stimuler l'excellence chez Lowe's Canada ».

Tony Cioffi s'est joint à Lowe's Canada en 2016 à titre de vice-président principal, Finances (GFO). Il a ensuite rempli le rôle de président par intérim avant d'être nommé vice-président principal, Magasins, poste qu'il a occupé jusqu'à sa nomination en tant que président. Avant de se joindre à Lowe's Canada, Tony avait occupé des postes de direction chez ADT Canada et chez Bell Helicopter Textron Canada, en plus d'avoir été président et PDG de la Reader's Digest Association (Canada). Il détient un baccalauréat en sciences de l'Université Concordia et un diplôme en comptabilité de l'Université McGill.

À propos de Lowe's Canada

Lowe's Companies, Inc. (NYSE : LOW) est une société du secteur de la rénovation résidentielle faisant partie du classement FORTUNEMD 50. Elle sert environ 20 millions de clients par semaine aux États-Unis et au Canada. Fortes d'un chiffre de vente de près de 90 milliards de dollars américains pour l'exercice 2020, Lowe's et ses entreprises affiliées exploitent ou desservent plus de 2 200 quincailleries et magasins de rénovation résidentielle et emploient environ 300 000 associé(e)s. Établie à Boucherville, au Québec, l'entreprise canadienne de Lowe's, de concert avec sa filiale en propriété exclusive RONA inc., exploite ou dessert plus de 450 magasins corporatifs et magasins affiliés indépendants dans nombre de formats complémentaires et sous diverses enseignes, dont Lowe's, RONA, Réno-Dépôt et Dick's Lumber. Au Canada, ces entreprises comptent plus de 26 000 associé(e)s, en plus d'environ 5 000 employé(e)s au service des marchands affiliés indépendants exploitant leurs entreprises sous l'enseigne RONA. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site lowescanada.ca.

