AVIS AUX MÉDIAS - Le ministre de la Santé, le ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités et des représentants du gouvernement du Canada tiendront une conférence de presse sur la maladie à coronavirus (7 janvier 2022)

L'Agence du revenu du Canada (ARC) cherche à combler plusieurs postes de divers niveaux au service à la clientèle. Il n'est plus nécessaire d'habiter une ville où se trouve un bureau de l'ARC : les possibilités de travail à distance permettent...

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, et des représentants du gouvernement du Canada tiendront une conférence de presse...

Virtue Diagnostics, une société innovante de diagnostic in vitro, vient d'annoncer la clôture d'un financement de série B de 100 millions de dollars américains. Virtue Diagnostics, fondée en 2019, est axée sur les tests cliniques pour la Chine et les...