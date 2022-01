AIT Worldwide Logistics regroupe ses équipes du sud de la Californie au sein de tous nouveaux locaux ultramodernes à Los Angeles





Aujourd'hui, AIT Worldwide Logistics, le leader mondial des solutions de chaîne d'approvisionnement, a célébré l'inauguration d'une nouvelle installation moderne dans un couloir de fret populaire de Los Angeles. Le nouveau site accueillera bientôt plus de 100 collaborateurs, auparavant répartis sur plusieurs autres bâtiments d'AIT de la région de Los Angeles, en mesure de fournir une expertise logistique à des clients de nombreuses industries, y compris des services spéciaux pour l'expédition de produits alimentaires, de haute technologie ou de ceux liés à la sciences de la vie.

« Après des mois de planification stratégique et de travail d'équipe coordonné, je suis ravi de voir nos équipes emménager et donner vie à ce magnifique nouveau campus », a déclaré Vaughn Moore, président-directeurs général d'AIT. « Pour moi, ce bâtiment est une vitrine qui reflète notre croissance continue en tant qu'entreprise et qui va contribuer grandement à améliorer nos prestations de services de qualité auprès de nos clients de la côte ouest et du reste du monde. »

« Au-delà des aspects physiques d'une telle construction, le plus grand avantage pour nos clients est qu'il représente un point d'accès unique à l'ensemble des services et à l'expertise de logistique de transport d'AIT. Du secteur robuste des sciences de la vie pris en charge par l'entreprise en passant par les secteurs verticaux de la haute technologie et le dédouanement », a ajouté M. Moore.

Avec une sécurité 24h/24 et 7j/7 (comprenant une surveillance vidéo et physique des personnes), 18 quais de chargement, un terre-plein sécurisé, des capacités de pré-conditionnement des produits pharmaceutiques, une cage pour marchandises à haute valeur ajoutée et des milliers de pieds carrés d'espaces réfrigérés et chambres de congélation, l'entrepôt sur deux étages de près de 106,000 pieds carrés est également stratégiquement situé à proximité des autoroutes 405 et 110 pour un accès rapide aux ports de Los Angeles et de Long Beach, ainsi qu'à l'Aéroport international de Los Angeles.

Le directeur de l'exploitation d'AIT, Keith Tholan, a fait remarquer que la taille du campus offre une très grande flexibilité à grande échelle pour le transbordement des conteneurs d'expédition, une prestation de plus en plus demandée.

« Le fait de construire ce nouvel espace de bureaux et d'entrepôt à partir de zéro nous a permis de concevoir une installation hautement efficace et plus respectueuse de l'environnement qui répond au mieux aux besoins de nos clients », a déclaré M. Tholan.

Il a ajouté que les caractéristiques axées sur la durabilité du site comprennent cinq bornes de recharge pour véhicules électriques à l'intérieur du parking, des chariots élévateurs électriques et des éclairages moins consommateurs d'énergie dans l'ensemble du bâtiment.

Cautionné et approuvé par l'Administration de la sécurité des transports américaine (U.S. Transportation Safety Administration) en tant qu'installation de contrôle de fret certifiée, le nouveau bureau est également entièrement conforme au partenariat douanes-commerce contre le terrorisme (Customs Trade Partnership Against Terrorism, C-TPAT) et certifié pour exporter des marchandises liés à la défense conformément à la Réglementation américaine sur le trafic d'armes au niveau international (International Traffic in Arms Regulations). L'installation est également certifiée par l'Association pour la protection des marchandises transportées (Transported Asset Protection Association, TAPA) et ISO 9001:2015.

Prévoyant de porter le nombre de collaborateurs travaillant sur le site d'environ 30 % au cours des années à venir, M. Tholan indique qu'AIT a également conçu ces locaux agencés d'une technologie audiovisuelle et de sécurité de pointe, de bureaux debout, un micromarché offrant une vaste gamme d'aliments sains et d'autres aménagements, pour attirer les meilleurs talents.

Ce site vient s'ajouter aux plus de 50 bureaux d'AIT à travers l'Amérique du Nord et plus de 100 sites à travers le monde.

À propos d'AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics est un transitaire international qui aide les entreprises à se développer en élargissant leur accès aux marchés du monde entier, où elles peuvent vendre et se procurer leurs matières premières, composants et produits finis. Depuis plus de 40 ans, le leader des solutions de chaîne d'approvisionnement, basé à Chicago, s'appuie sur une approche consultative pour construire un réseau mondial et des partenariats de confiance dans presque tous les secteurs, notamment l'aéronautique, l'automobile, la vente au détail, l'alimentation, l'administration publique, la santé, la haute technologie, le secteur industriel et les sciences de la vie. Soutenu par une technologie évolutive et conviviale, le modèle commercial flexible d'AIT fournit des solutions de chaîne d'approvisionnement sur mesure précisément adaptées au fret maritime, aérien et terrestre, dans les délais et budgets impartis. Possédant des équipes d'experts réparties sur plus de 100 sites en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, la gamme complète de prestations et de services offertes par AIT comprend également le dédouanement, la gestion d'entrepôt et des services haut de gamme. Pour en savoir plus, voir www.aitworldwide.com.

Notre mission

Chez AIT, nous nous efforçons de trouver les moyens de gagner la confiance de nos clients en leur proposant des solutions logistiques exceptionnelles partout dans le monde, tout en valorisant avec passion nos collaborateurs, partenaires et collectivités.

