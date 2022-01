Electric Capital publie son rapport sur les développeurs pour 2021





L'activité des développeurs de cryptomonnaie a atteint un sommet historique en 2021

SAN FRANCISCO, 6 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Electric Capital a publié aujourd'hui son rapport annuel sur les développeurs pour l'année 2021, qui constitue la norme de l'industrie pour comprendre la situation au sein des écosystèmes de développeurs de cryptomonnaie. Nous avons analysé près de 500 000 dépôts de codes et 160 millions de codes validés afin de créer le rapport Electric Capital Developer Report 2021.

L'activité des développeurs de cryptomonnaie a atteint un sommet historique en 2021

L'année 2021 a été passionnante au sein des couches 1, du domaine de la finance décentralisée et de l'ensemble de l'écosystème de la blockchain. Voici quelques renseignements importants :

L'année 2021 a atteint un niveau record, avec plus de 18 000 développeurs actifs mensuellement. 65 % des développeurs actifs dans le domaine de la cryptomonnaie se sont joints à l'écosystème en 2021. Les cinq écosystèmes de développeurs les plus importants ont été Ethereum, Polkadot, Cosmos, Solana et Bitcoin.

Ethereum et Bitcoin poursuivent leur croissance

Les écosystèmes Ethereum et Bitcoin ont accueilli de nouveaux développeurs en 2021, affichant respectivement une croissance de 42 % et 9 %. Ethereum possède toujours le plus grand écosystème d'outils, d'applications et de protocoles, avec une communauté de développeurs 2,8 fois plus importante que celle du deuxième écosystème en importance. Ethereum a attiré 20 % du total des nouveaux développeurs de cryptomonnaie et enregistre le plus haut taux de rétention chez les développeurs qui sont restés plus de quatre ans.

Quels écosystèmes connaissent la croissance la plus rapide?

Ethereum, Polkadot, Cosmos, Solana et Bitcoin ont été les cinq plus importants écosystèmes de développeurs en 2021. Solana s'est démarqué avec une croissance multipliée par cinq, tandis que NEAR s'est hissé au sixième rang des écosystèmes les plus importants avec une croissance multipliée par plus de quatre. Polygon, Binance Smart Chain et Cardano ont plus que doublé leurs écosystèmes en 2021.

Polkadot, Solana, NEAR, BSC, Avalanche et Terra connaissent une croissance plus rapide qu'Ethereum au même moment dans son histoire.

Pour en savoir plus, veuillez consulter directement l'édition 2021 du Electric Capital Developer Report .

À propos d'Electric Capital

Electric Capital est une jeune société de capital-risque de premier plan spécialisée dans le Web3 et la blockchain. Nous investissons dans les cryptomonnaies, les entreprises exploitant la blockchain, les fintech et les places de marchés. Notre équipe de fondateurs et de développeurs compile des codes, analyse les blockchains, définit les paramètres des noeuds, aide à sécuriser les réseaux de cryptomonnaie et contribue globalement à la communauté des cryptomonnaies. Le rapport annuel sur les développeurs d'Electric Capital est la norme du secteur pour comprendre les écosystèmes de développeurs au sein des réseaux de cryptomonnaie. Electric Capital et ses fondateurs ont investi dans des sociétés de cryptomonnaie comme Anchorage, Bitwise, Celo, Coda, DerivaDex, Elrond, dYdX, Lightning Labs, Mobilecoin, Oasis et NEAR.

Personne-ressource pour les médias :

Maria Shen

info@electriccapital.com

Communiqué envoyé le 6 janvier 2022 à 13:45 et diffusé par :