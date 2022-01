Le groupe EHPAD INVEST sera présent sur la chaîne de télévision BFM PARIS le 10 janvier prochain





EHPAD INVEST a été créé en 2003. Le marché de l'investissement en EHPAD/SENIOR a toujours connu une augmentation très forte depuis cette date et EHPAD INVEST a su se positionner en leader sur ce secteur.

Nous vous proposons de reprendre quelques moments clefs de l'interview avec Christophe Caron, notre directeur commercial :

Ehpad Invest, leader de ce secteur, met en relation vendeurs et acheteurs de chambres en Ehpad dans un accompagnement sur-mesure. Rencontre avec Christophe Caron , Directeur Commercial d'Ehpad Invest .

Pourquoi un tel engouement pour les investissements en Ehpad ?

L'allongement de la durée de la vie structure profondément la demande sur ce secteur immobilier. Selon l'Insee, un habitant sur 4 aura plus de 65 ans en 2040 et les plus de 80 ans représenteront 10 % de la population en 2060. La demande de logements adaptés au grand âge va donc s'accentuer sans que le secteur n'augmente sensiblement ses capacités d'accueil. La construction et l'exploitation des Ehpad sont très réglementées et les accréditations données avec parcimonie.

Quel rendement attendre ?

Le rendement annuel net varie entre 4 et 6 % par an soit plus du double d'une assurance-vie ! La fiscalité de ces investissements est avantageuse. Le statut de LMNP offre un régime fiscal beaucoup plus intéressant que les revenus fonciers en permettant de récupérer la TVA de 20 % sur l'immobilier et le mobilier pour les biens neufs. Les loyers sont imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) avec le choix entre régime réel et le micro-BIC. Le régime réel permet d'amortir la totalité de l'investissement (hors terrain) ce qui permet d'avoir des revenus quasiment non imposables (on déclare en général 10 à 20 % des revenus perçus). Le micro-BIC permet quant à lui, pour des petits projets, d'avoir un abattement de 50 % sur les loyers à déclarer.

Comment accompagnez-vous les investisseurs ?

Ehpad Invest réalise pour ses clients des études sur-mesure et gratuites afin de déterminer, en fonction du projet et du budget, l'investissement adapté. Nous proposons à nos clients de conclure des baux commerciaux avec le gestionnaire de l'Ehpad. Ce contrat assure le versement des loyers, que les chambres soient ou non occupées. Il libère également les investisseurs de la prise en charge des travaux d'entretien. Ehpad Invest propose des investissements rentables, sûrs et sereins ! Enfin, nous avons le statut d'agence immobilière. C'est le notaire de nos clients qui reçoit et gère tous les fonds propres de l'opération, ce qui est une garantie de sécurité supplémentaire.

