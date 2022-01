Pandémie de la COVID-19 - Le gouvernement du Québec présente le bilan de la dernière journée

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, fait aujourd'hui le point sur la situation de la COVID-19, notamment dans le système hospitalier. Il annonce la mise en place de nouvelles mesures destinées à mieux protéger la...

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, pour les dernières 24 heures, au Québec, font état de : 15 874 nouveaux cas, pour un total de 696 182 personnes infectées; 26 nouveaux décès, pour un total de 11 846 décès;...