The Rohatyn Group nomme Colin Clark et Erik Kankainen en tant que Partenaires

The Rohatyn Group (« TRG »), société de gestion d'actifs orientée vers les marchés émergents et les actifs réels, a annoncé aujourd'hui la nomination de Colin Clark et d'Erik Kankainen en tant que Partenaires. M. Clark, qui est basé à Londres, dirige les placements privés de TRG en Europe, couvrant un vaste éventail de secteurs. M. Kankainen, qui est basé à Boston, est responsable de la gestion et de l'analyse financière des placements dans les bois et forêts et l'agriculture de l'Hémisphère Nord de TRG. M. Clark et M. Kankainen ont rejoint la société à la suite des acquisitions de Citi Venture Capital International (CVCI) en 2013 et de GMO Renewable Resources (GMORR) en 2017, respectivement.

Miguel Gutierrez, partenaire de TRG et directeur des Marchés privés, a déclaré : « L'ajout de Colin Clark reflète nos attentes, à savoir que les pays d'Europe centrale et orientale (PECO), et les régions périphériques, offrent de remarquables opportunités d'investissement à ne pas rater et continueront de le faire dans les années à venir. M. Clark a une vaste expérience des transactions complexes et a développé et mis en oeuvre une stratégie européenne d'Est en Ouest pionnière pour les placements privés. »

Mike Claridge, partenaire de TRG et directeur des Bois et forêts et Agriculture, a indiqué : « L'expérience et les connaissances inégalées d'Erik Kankainen dans le secteur de la sylviculture ont été déterminantes pour développer la pratique de TRG dans le domaine des bois et forêts et de l'agriculture. M. Kankainen a participé à l'élaboration d'un modèle de gestion des placements rigoureux parfaitement adapté au paysage changeant de la classe d'actifs forestiers. »

Nick Rohatyn, PDG de TRG, a ajouté : « Erik Kankainen et Colin Clark illustrent tous deux la culture collaborative, entrepreneuriale et déterminée de TRG. Leurs expériences uniques font bénéficier le partenariat TRG de perspectives et d'un ensemble de compétences hautement complémentaires, et nous sommes fiers de reconnaître leur travail acharné et leur talent. »

M. Clark a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des placements privés en Europe, couvrant les rachats et les investissements de capital de croissance. Il est actuellement membre des Conseils d'administration d'Amethyst Radiotherapy, d'Optimapharm, de Prestige et de Tallink. Avant de rejoindre TRG en décembre 2013, M. Clark était un partenaire chez CVCI et un membre de l'équipe d'investissement à partir de 2003. Avant d'entreprendre ses fonctions chez CVCI, M. Clark a initié et structuré les transactions de financement de projets pour Citi dans toute la région Europe, Moyen-Orient et Asie (EMOA). De 1996 à 2000, il a travaillé à la Bank of Scotland, à Édimbourg, occupant divers postes de financement de projets et de financement d'acquisitions.

M. Kankainen a plus de 15 ans d'expérience des placements dans les bois et forêts. Avant son recrutement par TRG en décembre 2017, M. Kankainen était responsable des placements forestiers chez GMORR. Avant de rejoindre GMORR en 2012, il était économiste senior en Bioénergie chez Forest Economic Advisors et analyste senior en sylviculture chez RISI, Inc.

À propos de TRG

Fondé en 2002, The Rohatyn Group est une société de gestion d'actifs orientée vers les marchés émergents et les actifs réels. Son siège social se trouve à New York et il est présent dans 18 villes aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe, au Moyen-Orient, en Inde et en Asie du Sud-Est. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.rohatyngroup.com.

