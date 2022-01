Le Car Connectivity Consortium publie un livre blanc sur l'avenir de l'accès aux véhicules avec une clé numérique





Le Car Connectivity Consortium® (CCC) a annoncé aujourd'hui que son livre blanc Digital Key Release 3.0 - The Future of Vehicle Access ? est désormais disponible aux fins de téléchargement. Le livre blanc décrit de manière convaincante les nombreux avantages que les fabricants de véhicules et d'électronique grand public peuvent offrir aux utilisateurs finaux, grâce à des solutions fondées sur la spécification CCC Digital Key Release 3.0.

La Digital Key du CCC est une technologie normalisée qui permet aux appareils mobiles de stocker, d'authentifier et de partager les clés numériques des véhicules de manière transparente, sécurisée et en préservant la vie privée, partout. La spécification a été élaborée par les membres du CCC, une équipe de technologues de classe mondiale issus d'entreprises qui se consacrent à la création de produits axés sur le désir de sécurité et de confidentialité des consommateurs tout en augmentant les fonctions de convivialité de leurs véhicules. Le livre blanc fournit des détails sur les fonctionnalités et décrit la manière dont elles ont été mises en oeuvre par l'équipe diversifiée du CCC.

«?Le CCC rassemble un groupe incroyablement unique d'entreprises partageant les mêmes idées, dont beaucoup sont des concurrents naturels, afin d'offrir une capacité de clé numérique universelle à l'industrie mondiale des transports?», a déclaré Daniel Knobloch, président du CCC. « La force de cet écosystème de clés numériques repose sur nos entreprises membres qui soutiennent et font progresser cette clé numérique interopérable pour l'avenir de la mobilité. J'ai confiance en leur engagement envers notre mission.?»

Le CCC a publié son livre blanc sur la clé numérique à l'intention de l'industrie et des consommateurs afin qu'ils en apprennent plus sur la manière dont ces fonctions sont activées, transférées et révoquées. En outre, le livre blanc se penche sur l'architecture du système sous-jacent de l'écosystème des clés numériques, montrant un mélange prévu de liens de communication normalisés et exclusifs.

Le livre blanc met en évidence des cas d'utilisation novateurs, notamment :

Accès mains libres au véhicule (UWB en combinaison avec BLE)

Partage de clés numériques

Résiliation et suspension de la clé numérique

La normalisation des éléments essentiels garantit une interopérabilité universelle entre les constructeurs de véhicules et les fabricants d'appareils grand public. L'écosystème de la clé numérique du CCC permet un développement innovant sur la base de cette architecture. L'interopérabilité des véhicules et des appareils grand public est essentielle pour se démarquer de la concurrence aujourd'hui et soutenir un avenir créatif et imaginatif.

La CCC Digital Key white paper - la Future of Vehicle Access - sont maintenant disponibles pour les membres de CCC et le grand public. Ceux qui souhaitent télécharger le livre blanc peuvent se rendre sur le site de la CCC ici.

Points saillants de la version 3.0 de la clé numérique du CCC

Grâce à la connectivité à bande ultralarge (UWB) et à la connectivité Bluetooth Low Energy (BLE), la version 3.0 de la clé numérique du CCC ajoute des capacités permettant l'entrée passive mains libres et le démarrage du moteur à partir d'un appareil mobile compatible. Contrairement aux clés ou breloques de porte-clés classiques, il n'est pas nécessaire de remettre un objet physique à un ami ou à un membre de la famille pour utiliser ces fonctions. Leur appareil compatible est activé par des interfaces de serveur à serveur sécurisées et normalisées pour transférer ces droits entre appareils, toujours sous le contrôle du propriétaire.

Le CCC travaille activement à l'élaboration d'un riche ensemble de lignes directrices et de tests de certification qui garantiront l'interopérabilité au niveau des modules, des sous-systèmes et des systèmes, ainsi que des améliorations à la propriété des flottes qui profitent à tout propriétaire de véhicules multiples, des petites entreprises aux sociétés répondant aux marchés émergents de la mobilité en tant que service (MaaS).

Les entreprises qui souhaitent rejoindre le CCC pour soutenir le développement des spécifications et avoir accès à la version 3.0 de la spécification peuvent consulter le site Web suivant www.carconnectivity.org/membership/how-to-join-ccc/.

À propos du Car Connectivity Consortium

Le Car Connectivity Consortium (CCC) a pour mission d'instaurer une collaboration intersectorielle, afin d'élaborer des normes et des solutions mondiales pour la connectivité des téléphones intelligents et des véhicules. Le Conseil d'administration du CCC est composé de personnes issues des entreprises membres fondatrices : Apple, BMW, General Motors, Google, Honda, Hyundai, LG, Mercedes-Benz AG, NXP, Panasonic, Samsung, and Volkswagen. Les quelque 100 membres de l'organisme représentent une grande partie du marché mondial de l'automobile et des téléphones intelligents. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les projets du CCC et pour vous engager, veuillez consulter le site suivant www.carconnectivity.org.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 6 janvier 2022 à 10:25 et diffusé par :