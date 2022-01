Novago Coopérative renouvelle sa collaboration avec JRTech Solutions pour le déploiement additionnel de plusieurs magasins BMR en étiquettes électroniques de Pricer





MONTRÉAL, le 6 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Sous la bannière BMR, le leader québécois de la rénovation résidentielle regroupant plus de 300 magasins au Québec, en Ontario et dans les provinces maritimes, Novago Coopérative prolonge son entente avec JRTech Solutions, le plus grand fournisseur canadien d'étiquettes électroniques en Amérique du Nord pour équiper des quincailleries BMR supplémentaires avec les dernières générations d'étiquettes électroniques Power+ de Pricer en 2022.

Le processus d'implantation commencera avec le déploiement de quatre premiers magasins. Par la suite, à travers plusieurs vagues d'installation, Novago analysera la possibilité de migrer le reste de ses magasins avec la technologie Pricer.

« Ayant déjà équipé certains de nos magasins avec les systèmes de prix automatisés Pricer, nous sommes convaincus du gain d'efficacité et d'efficience quant à l'investissement que nous nous apprêtons à faire avec JRTech Solutions. », mentionne Nicolas Simon, Co-directeur Opérations et vente, Détail de Novago Coopérative. « Nous nous assurons d'avoir le meilleur fournisseur pour soutenir numériquement nos experts en magasin. »

« En tant que premier utilisateur d'étiquettes électroniques dans son secteur, le groupe BMR a su démontrer depuis plus de 10 ans que notre technologie Pricer est la solution de choix pour le développement opérationnel de la quincaillerie. », affirme Diego Mazzone, Président et Chef de la direction de JRTech Solutions. « En collaborant avec Novago, la coopérative nous fait l'honneur de renforcer davantage notre position de fournisseur privilégié pour permettre aux quincailliers de fluidifier le flux de travail de leur personnel, minimiser les risques d'erreur sur le terrain et garantir un service à la clientèle de haut niveau. »

À propos de Novago Coopérative

Issue de la fusion de quatre coopératives agricoles bien implantées dans leurs milieux, Novago Coopérative voit le jour le 8 avril 2018. Avec 17 quincailleries sous les bannières BMR et Agrizone partout sur le territoire canadien, le secteur de la vente au détail démontre la même importance que la coopérative accorde aux services de proximité en région. Novago est un employeur de choix pour plus de 400 personnes, qui s'affairent avec coeur à contribuer au succès de leurs membres et de leurs clients, sur un territoire couvrant les régions de Portneuf, la Mauricie, Lanaudière, les Laurentides, l'Outaouais et l'Abitibi-Témiscamingue. Pour en savoir plus, www.novago.coop.

À propos de Groupe BMR

Groupe BMR est une filiale de La Coop fédérée qui regroupe près de 300 centres de rénovation et quincailleries au Québec, en Ontario et dans les provinces maritimes. Les ventes au détail de Groupe BMR et de ses membres sont évaluées à plus de 1,3 milliard de dollars par année et quelque 8 000 personnes travaillent au sein du réseau. Groupe BMR est le premier joueur québécois en importance dans le domaine de la quincaillerie et mène ses activités sous les enseignes BMR, La Shop BMR, Agrizone et Potvin & Bouchard. Pour en savoir plus, bmr.ca.

À propos de JRTech Solutions Inc.

JRTech Solutions Inc. est une société privée dont le siège social est situé à Montréal, au Québec. JRTech Solutions Inc. est le principal fournisseur canadien d'étiquettes électroniques de gondole (EEG) et le plus grand distributeur d'étiquettes électroniques Pricer en Amérique du Nord, impliqué dans plus de 700 installations de magasins avec la technologie EEG Pricer depuis 2008. JRTech Solutions possède la plus grande base d'installation d'étiquettes électroniques dans l'industrie de la quincaillerie avec plus de 200 installations de magasins complets. Pour en savoir plus, visitez le site www.jrtechsolutions.com.

