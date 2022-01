/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT DU CANADA FERA UNE ANNONCE IMPORTANTE EN MATIÈRE DE LOGEMENT DANS LA RÉGION DE DURHAM/





WHITBY, ON, le 5 janv. 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada fera une annonce importante en matière de logement.

Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, Ryan Turnbull, député de Whitby et John Henry, président et chef de la direction de la région de Durham, pour l'annonce.

Date : Le 6 janvier 2022



Heure : 13h 00 HE



Lieu : L'annonce sera diffusée en direct au : https://vimeo.com/event/1646631

Remarques :

Les représentants des médias pourront aussi participer à la séance de questions et réponses par téléconférence : (+1) 888 886 7786

ID de conférence : 25323413

