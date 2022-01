Régal fait l'acquisition de Kisko, y compris la marque iconique Mr. Freeze





MONTRÉAL, le 6 janv. 2022 /CNW/ - Confiserie Régal (« Régal »), spécialiste des produits saisonniers et distributeur de premier plan de marques mondiales de confiseries et de chocolats au pays, a annoncé aujourd'hui l'acquisition du fabricant Kisko Products (« Kisko »), chef de file sur le marché des sucettes glacées au Canada.

Kisko a été fondée en Jamaïque en 1968 par Leslie et Glenor Josephs. Les opérations canadiennes ont débuté il y a près de 45 ans, peu après que la famille Josephs se soit installée au Canada. Aujourd'hui, Kisko exerce ses activités dans des installations de 115 000 pieds carrés à Woodbridge, en Ontario, qui abritent les bureaux, la production et l'entreposage de l'entreprise. Elle est dirigée par la deuxième génération de la famille, Mark, Randy et Peter Josephs. L'entreprise s'est développée pour devenir le leader du marché, représentant ses propres marques appréciées, notamment Mr. Freeze, Kisko et Mrs. J's Natural, ainsi que des marques sous licence comme Welch's, Mott's et Crush. Kisko continue de renforcer son portefeuille d'offres biologiques et meilleures pour la santé, telles que les sucettes sans sucre faites à 100% de jus, d'améliorer ses capacités de co-fabrication et de poursuivre sa croissance dans ses deux principales régions - le Canada et les É.-U.

« Nous sommes incroyablement fiers de l'impact que notre entreprise a eu depuis plus de quatre décennies, qu'il s'agisse de créer des souvenirs amusants et durables pour les consommateurs ou de redonner aux communautés locales. Nous sommes ravis de nous associer à Régal pour défendre nos valeurs et favoriser la croissance de nos partenaires de marques et de nos clients. Nous nous appuyons sur les 60 ans d'expérience de Régal dans la représentation de marques prestigieuses, ses capacités de fabrication grâce à sa division Chocolat Jean Talon et son expertise dans la distribution saisonnière », dit Mark Josephs, président de Kisko Products.

« Kisko et la famille Josephs incarnent l'esprit d'entreprenariat canadien. C'est avec respect, admiration et enthousiasme que nous nous regroupons. Avec Kisko, nous équilibrons notre important portefeuille de produits saisonniers et nous le faisons en nous associant à une famille ayant des valeurs fortes et à une entreprise qui maîtrise l'art de la création de marques et de la commercialisation de licences de produits. Avec Kisko, Régal va renforcer sa présence au cours des saisons printemps/été et renforcera ses volumes et sa visibilité aux É.-U. Je suis heureux de m'associer à Mark, Randy et Peter, qui continueront à mener les opérations de Kisko vers de nouveaux sommets », dit Hani Basile, président et directeur général de Régal.

La transaction a été soutenue par Clearspring Capital Partners (« Clearspring »), une importante société canadienne d'investissement privé qui se concentre sur la croissance des entreprises de taille moyenne ainsi que les autres actionnaires et partenaires bancaires de Régal. « Cette transaction s'inscrit dans la stratégie de Clearspring qui consiste à aider les leaders du marché à se développer et à devenir encore plus performants. Régal et Kisko se complètent parfaitement, avec des valeurs communes, des modèles d'affaires similaires, une contre-saisonnalité et des offres de produits complémentaires qui apportent de la joie à des millions de personnes en Amérique du Nord. La pénétration de Kisko dans l'industrie des sucettes glacées est impressionnante et nous avons hâte de fournir du capital et un soutien stratégique pour étendre la présence de l'entreprise sur les marchés existants et nouveaux », dit Milap Choksey, directeur de Clearspring.

À propos de Confiserie Régal

Confiserie Régal, reconnue dans l'industrie comme étant « Vos experts en bonbons », a été fondée à Montréal en 1962. C'est l'un des principaux distributeurs de marques mondiales de confiseries et de chocolat au pays. Régal fabrique des produits de chocolat sans arachides et sans noix au Québec sous la marque Chocolat Jean-Talon, ainsi que sous des marques privées et sous licence au Canada et aux É.-U. Régal distribue des produits gourmets importés et nationaux par l'entremise de sa division Euro-Excellence. En période de pointe, l'entreprise emploie plus de 300 personnes à travers 7 sites. Régal vend via tous les principaux canaux de distribution au Canada, y compris les clubs-entrepôts, les épiceries, les pharmacies, les grandes surfaces, les dépanneurs, les magasins à un dollar et les magasins indépendants spécialisés.

Pour plus d'informations, visitez www.regalcandy.com

À propos de Kisko Products

Kisko Products, fondée en Jamaïque par Leslie et Glenore Josephs, s'est toujours attachée à la production de sucettes glacées de la meilleure qualité sur le marché. Kisko est un leader de l'industrie qui représente ses propres marques telles que Mr. Freeze et d'autres marques très connues sous licence, et fournit des services de co-fabrication à d'autres partenaires de l'industrie. L'entreprise a un engagement permanent envers la qualité et s'engage à fournir les plus hauts niveaux de satisfaction en ce qui concerne ses produits et son service à la clientèle. Kisko emploie plus de 110 personnes pendant les périodes de pointe et vend ses produits par l'intermédiaire de tous les principaux canaux de distribution, notamment les clubs, les épiceries, les pharmacies, les grandes surfaces, les dépanneurs et les magasins à un dollar.

Pour plus d'informations, visitez le site www.kiskofreezies.com

À propos de Clearspring Capital Partners

Clearspring Capital Partners est une importante société canadienne d'investissement privé, qui investit et acquiert des entreprises de taille moyenne par le biais de rachats, financements de croissance, acquisitions, privatisations, consolidations d'industrie, recapitalisations et d'autres types de transactions. Clearspring a levé près de 600 millions de dollars de capitaux depuis sa création en 2002. Clearspring se concentre sur les industries établies et stables ainsi que sur les entreprises ayant un fort positionnement stratégique sur leur marché et ayant des équipes de gestion compétentes. L'équipe de Clearspring travaille depuis ses bureaux de Toronto et de Montréal en étroite collaboration avec les équipes de direction des entreprises de son portefeuille afin d'assurer la création de valeur.

Pour plus d'informations, visitez le site www.cscap.ca

