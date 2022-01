WorkJam renforce son équipe de direction et accélère sa croissance mondiale avec la nomination d'un DRH, d'un chef du marketing et d'un directeur général pour la région EMEA









Les nouveaux directeurs des ressources humaines, du marketing et de la région EMEA apportent à WorkJam une expertise avérée en matière d'expansion mondiale, d'excellence de la marque et de développement de l'expérience des employés en interne et en externe.

MONTRÉAL, le 6 janv. 2022 /CNW/ - WorkJam, le principal lieu de travail numérique pour les organisations ayant des employés de première ligne, annonce aujourd'hui la nomination de Vickie Laurendreau au poste de directrice des ressources humaines, de Louise Clements au poste de directrice du marketing et de Mark Williams au poste de directeur général, EMEA. Vickie, Louise et Mark mettent à profit leurs années d'expérience en matière de stratégie commerciale mondiale, d'établissement de leviers de valeur et de développement d'objectifs commerciaux pour certaines des plus grandes marques du monde. Ces nominations s'appuient sur le succès continu de WorkJam dans le domaine de l'expansion mondiale et de l'offre d'une expérience supérieure aux employés.

Mark se joint à WorkJam après avoir travaillé chez Shell [RDS.A], où il a occupé divers postes de direction dans les domaines de la technologie, de la tarification, des ventes et du développement commercial. Dans son dernier poste, en tant que Global Enablement Manager of Retail de Shell, Mark a supervisé le cycle de vie de la gestion des produits de l'entreprise, y compris WorkJam. Chez Shell, Mark était responsable du succès mondial et du déploiement de WorkJam dans plus de 35 unités commerciales internationales. Chez WorkJam, Mark dirigera une expansion agressive en EMEA et gérera l'équipe et la base de clients en pleine croissance dans la région.

«?Depuis une demi-décennie, WorkJam permet à Shell d'orchestrer les opérations de vente au détail de première ligne et apporte une valeur considérable à l'organisation. J'ai fait partie de ce parcours de transformation en tant que client et j'ai maintenant hâte d'apporter cette technologie à d'autres organisations dans la région?», a déclaré Mark Williams, directeur général, EMEA. «?WorkJam est le leader incontesté de la technologie des lieux de travail numériques de première ligne et je suis honoré de me joindre à une équipe aussi talentueuse. J'ai hâte de continuer à soutenir la croissance rapide et le succès de WorkJam. »

Vickie vient de Paysafe Group, où elle a dirigé la stratégie des ressources humaines et supervisé le développement et l'engagement de plus de 600 employés canadiens. Elle possède une vaste expérience dans l'alignement des pratiques commerciales avec les visions de l'entreprise et dans la conduite de la croissance globale et de la progression de la gestion des talents, de la gestion des installations et des opérations de paie. Chez WorkJam, Vickie se concentrera sur l'élaboration de solutions intégrées pour faire évoluer les équipes et les marchés à croissance rapide, tout en continuant à bâtir la réputation de WorkJam en tant qu'employeur de choix.

«?WorkJam est un cas exemplaire d'engagement des employés de classe mondiale, tant pour la main-d'oeuvre de première ligne que pour leurs propres employés?», a déclaré Vickie Laurendreau, chef des ressources humaines. «?J'ai été attirée par la mission de l'entreprise qui consiste à créer une expérience exceptionnelle non seulement pour les employés de ses clients, mais aussi pour chaque personne qui touche la marque WorkJam. Je suis ravie de faire partie de la liste toujours croissante d'experts en opérations de première ligne et en croissance de WorkJam.?»

Louise se joint également à WorkJam après avoir travaillé pour le Groupe Paysafe, où elle était responsable du développement d'une stratégie de marketing et de communication d'entreprise axée sur les résultats. Son expertise dans le domaine du marketing numérique et de la publicité s'est développée au cours d'une carrière de plus de 20 ans à la tête d'organisations de marketing pour des entreprises mondiales - Facebook, AOL, Rogers, Bell, MRM//McCann et Paysafe. En tant que directrice du marketing, Louise sera responsable de la direction et de l'expansion de l'organisation marketing et travaillera en étroite collaboration avec d'autres secteurs de l'entreprise pour promouvoir la marque WorkJam.

«?La croissance de WorkJam est à un point d'inflexion et je suis enthousiaste à l'idée de me joindre à l'équipe pour faire passer l'entreprise au niveau supérieur?», a déclaré Louise Clements, directrice du marketing. «?WorkJam a les bonnes personnes en place, le bon produit, et nous résolvons certains des problèmes les plus urgents auxquels sont confrontés les employeurs de première ligne. Je suis impatiente d'atteindre de nouveaux clients et d'avoir un impact positif sur les employés de première ligne partout dans le monde. »

Les nominations de Vickie, Louise et Mark témoignent de la croissance rapide de WorkJam. En juillet, WorkJam a annoncé un financement de croissance de 35 millions de dollars de la part de Silver Lake Waterman, une société d'investissement technologique mondiale de premier plan. WorkJam s'est engagé à utiliser le financement de la société pour étendre ses opérations et embaucher des membres d'équipe expérimentés et animés d'une vision, alors que WorkJam sert les travailleurs de première ligne partout dans le monde.

Pour en savoir plus sur WorkJam, veuillez consulter le site : https://www.workjam.com/

À propos de WorkJam

WorkJam est la solution de milieu de travail numérique que les leaders de l'industrie choisissent pour orchestrer leurs effectifs de première ligne -- soit en tant que plateforme de productivité ou dans le cadre de leur solution pour leurs employés de première ligne. Disponible dans plus de 38 langues et pays, WorkJam offre une orchestration totale de la main-d'oeuvre grâce à des outils de pointe en matière de gestion des tâches, de gestion des équipes, d'enquêtes et de micro-apprentissage. WorkJam est également très apprécié des employés, qui y gagnent en connaissances, en flexibilité et en relations numériques par le biais de la plateforme. Les entreprises qui utilisent WorkJam réalisent des économies considérables, augmentent leur productivité et optimisent l'utilisation de la main-d'oeuvre tout en motivant et en engageant leur personnel non administratif, avec un retour sur investissement moyen de 409 %. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.workjam.com/.

