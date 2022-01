Hologic ajoute le test Aptima SARS-CoV-2 à son programme Global Access Initiative dans les pays à ressources limitées





La société Hologic (NASDAQ : HOLX) annonce l'ajout du test Aptima® SARS-CoV-2 à son Global Access Initiative (GAI), un programme conçu pour élargir l'accès aux tests de diagnostic essentiels dans les pays à ressources limitées.

En tant que leader mondial en matière de tests de diagnostic, Hologic a lancé son programme GAI lors de la Conférence internationale sur le sida 2018 avec une structure de prix tout compris révolutionnaire, sans cout initial ni dépenses d'investissement. Les produits qualifiés comprenaient des tests moléculaires pour le virus de l'immunodéficience humaine-1 (VIH-1), l'hépatite B et C (VHB et VHC) et le virus du papillome humain (VPH), ainsi que le test ThinPrep® Pap pour le dépistage du cancer du col de l'utérus.

"Hologic continue son engagement dans le renforcement des capacités de diagnostic et des systèmes de santé équitables grâce à des innovations techniques abordables et accessibles", a déclaré Joao Malagueira, Vice-président de Hologic, chargé de la zone commerciale EMEA. "Nous sommes chargés de combler l'écart causé par les diagnostics pour contrôler de manière durable les épidémies des maladies actuelles et futures à l'échelle mondiale, et l'expansion du GAI qui a impliqué notre test Aptima SARS-CoV-2 permet aux pays de faire face à la pandémie de COVID- 19 et de contrôler les nouvelles vagues".

Pendant de la pandémie, les partenariats existants avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'UNICEF, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme et le Plan d'urgence du président des Etats-Unis pour la lutte contre le sida (PEPFAR) ont aidé les pays à obtenir rapidement les tests SARS-CoV- 2 aux prix du marché dans le cadre des mécanismes d'approvisionnement existants. Le test Aptima SARS-CoV-2 est également disponible via le Consortium de diagnostic dirigé par l'OMS, qui a assuré des volumes importants pour les pays ayant un accès limité au marché. À ce jour, Hologic a livré plus de 700 000 tests de dépistage du COVID-19 aux pays aux ressources limitées au cours de la pandémie, en plus de l'approvisionnement routinier en tests de diagnostic essentiels pour d'autres infections virales afin d'assurer la continuité des soins. En effet, l'ajout du test Aptima SARS-CoV-2 à la structure du prix tout compris du programme GAI permettra une plus grande accessibilité.

Les clients intéressés doivent contacter humancare@hologic.com pour discuter des prix.

La société Hologic est une société de technologie médicale innovante axée principalement sur l'amélioration de la santé et du bien-être des femmes grâce à une détection et un traitement précoces. Pour de plus amples informations sur Hologic, veuillez consulter le site électronique suivant : www.hologic.com.

