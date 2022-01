L'OCRCVM permet la reprise de la négociation - CLIQ

Confiserie Régal (« Régal »), spécialiste des produits saisonniers et distributeur de premier plan de marques mondiales de confiseries et de chocolats au pays, a annoncé aujourd'hui l'acquisition du fabricant Kisko Products (« Kisko »), chef de file...

Dave McKay, président et chef de la direction de la Banque Royale du Canada (RY aux bourses de Toronto et de New York), donnera un exposé à la Conférence des chefs de direction de banques canadiennes 2022 entièrement virtuelle organisée par RBC...