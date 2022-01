Rupertus Rothenhaeuser rejoint BitMEX en tant que directeur commercial





La plateforme d'échange de crypto-monnaies BitMEX est ravie d'accueillir Rupertus Rothenhaeuser en qualité de directeur commercial (CCO). En tant que CCO, Rupertus dirigera le plan "Beyond Derivatives" de BitMEX, qui prévoit une expansion dans les domaines du marché au comptant, du courtage, de la garde et des produits d'information, ainsi que la mise en place de la BitMEX Academy.

Il sera notamment chargé de développer les relations avec la clientèle mondiale de la plateforme d'échange, de veiller au succès commercial de sa gamme croissante de produits et de gagner du terrain pour BitMEX au sein du marché hyperconcurrentiel des crypto-monnaies. Rattaché directement au PDG de BitMEX, Alexander Höptner, Rupertus a pris ses nouvelles fonctions le 1er janvier et sera basé en Asie.

M. Rothenhaeuser était auparavant le PDG de Crypto Finance (Brokerage) AG pendant plus d'un an, où il avait lancé des services d'actifs numériques innovants pour les clients bancaires du groupe. Son parcours antérieur est riche et diversifié, avec notamment des postes de direction chez ABN AMRO Bank, BNP Paribas, Macquarie Group, SIX Digital Exchange, Boerse Stuttgart et d'autres sociétés financières et fintech de premier ordre à Londres, Hong Kong, Paris et en Allemagne.

Dans le cadre de sa nomination, Rupertus Rothenhaeuser a déclaré : "BitMEX a de grands projets d'expansion en chantier, et je suis ravi de rejoindre leur équipe en pleine croissance à un moment aussi important. Les opportunités d'expansion au-delà des produits dérivés sont nombreuses, de même que le développement de nouveaux produits et l'offre d'une valeur ajoutée considérable dans le domaine des crypto-monnaies, tant pour les particuliers que pour les clients institutionnels. Le secteur va connaître une croissance explosive au cours des prochaines années, et BitMEX sera à l'avant-garde en contribuant à un meilleur écosystème financier pour tous les utilisateurs."

Le PDG de BitMEX, Alexander Höptner, a déclaré : "Je suis très heureux d'accueillir Rupertus au sein de notre équipe de direction, alors que nous étendons nos services, accédons à de nouveaux marchés et métamorphosons BitMEX d'une plateforme axée sur les produits dérivés en un écosystème de crypto-monnaie à part entière. Notre objectif est de prendre les devants de la révolution financière numérique, et je suis convaincu que Rupertus est la personne la mieux placée pour piloter notre développement commercial."

BitMEX recrute activement pour soutenir sa base croissante d'utilisateurs. Cliquez ici pour découvrir les opportunités de carrière chez BitMEX.

À propos de BitMEX

BitMEX est une plateforme de courtage qui offre aux investisseurs un accès aux marchés financiers des devises numériques mondiales. BitMEX est détenue par HDR Global Trading Limited.

