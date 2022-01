ONWARD se voit délivrer neuf nouveaux brevets en collaboration avec Caltech, l'UCLA, l'EPFL et l'université de Louisville





ONWARD Medical N.V. (Euronext : ONWD), la société de technologie médicale à l'origine de traitements innovants permettant de rétablir la mobilité, l'indépendance et la santé des personnes présentant des lésions de la moelle épinière, annonce aujourd'hui avoir obtenu neuf nouveaux brevets avec ses partenaires, dont sept en collaboration avec les laboratoires de recherche en neurosciences de premier plan de Caltech, de l'UCLA, de l'EPFL et de l'université de Louisville.

Les brevets couvrent un vaste éventail de technologies et d'activités liées aux plateformes technologiques implantables et externes d'ONWARD, ARCIM et ARCEX, et visent à protéger les éléments fondamentaux de ces systèmes, qu'il s'agisse de leurs architectures principales, des paradigmes de stimulation médullaire, des systèmes de commande en circuit fermé et des algorithmes d'apprentissage automatique. Les brevets ont été délivrés aux États-Unis, en France, au Canada et en Allemagne.

« Les nombreux contrats exclusifs de licence de propriété intellectuelle passés avec des universités de premier rang mondial dans le domaine de la recherche en neuroscience continuent de porter leurs fruits et complètent un impressionnant portefeuille de PI composé de plus de 300 brevets délivrés ou en instance », a déclaré Dave Marver, président-directeur général d'ONWARD. « Nous tirons pleinement parti de notre position de précurseur pour défendre nos droits fondamentaux et stratégiques de propriété intellectuelle, dérivés de l'activité de nos propres laboratoires d'ingénierie ou poursuivis en collaboration avec d'autres. »

La société a passé des contrats de licence droits de propriété intellectuelle avec Caltech, l'EPFL, l'UCLA, l'université de Louisville, l'université du Minnesota, l'université de Colombie-Britannique et l'université de Calgary.

À propos d'ONWARD

ONWARD est une société de technologie médicale spécialisée dans le développement de traitements innovants visant à rétablir la mobilité, l'indépendance et la santé des personnes présentant des lésions de la moelle épinière. Le travail d'ONWARD repose sur plus d'une décennie de recherche scientifique fondamentale et d'études précliniques réalisées dans les meilleurs laboratoires de neurosciences au monde. La Thérapie ARC d'ONWARD, qui peut être administrée grâce à des systèmes implantables (ARCIM) ou externes (ARCEX), est conçue pour fournir une stimulation ciblée et programmée de la moelle épinière et restaurer la mobilité et d'autres fonctions chez les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière, améliorant ainsi leur qualité de vie. Trois « Breakthrough Device Designations » (désignation de dispositif révolutionnaire) ont été octroyées à ONWARD par la FDA, portant à la fois sur ARCIM et ARCEX. Le recrutement par la société de participants à la première étude pivot de la FDA baptisée Up-LIFT s'est achevé en décembre 2021, avec 65 sujets recrutés dans le monde entier.

Le siège d'ONWARD se situe sur le High Tech Campus d'Eindhoven, aux Pays-Bas. La société possède également un bureau au sein de l'EPFL Innovation Park de Lausanne, en Suisse, et développe sa présence américaine à Boston, dans le Massachusetts. Pour de plus amples informations relatives à la société, rendez-vous sur ONWD.com.

