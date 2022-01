CSafe Global offre une visibilité des envois en temps réel pour les portefeuilles passifs





CSafe offre désormais une visibilité en temps réel et la possibilité de passer des commandes en ligne pour ses portefeuilles VIP Parcel et Cell & Gene Solutions.

DAYTON, Ohio, 6 janvier 2022 /CNW/ - CSafe Global , le chef de file de l'innovation en matière de solutions à température contrôlée pour l'industrie pharmaceutique, a annoncé aujourd'hui avoir étendu sa plateforme et sa technologie de visibilité des envois en temps réel pour y intégrer les portefeuilles VIP Parcel et Cell & Gene de l'entreprise.

Les clients qui choisissent d'intégrer un dispositif de surveillance à leurs emballages d'expédition isotherme VIP profiteront d'un accès en tout temps à des données en temps réel et pourront recevoir des alertes par courriel, par SMS ou sur la plateforme concernant :

La température de la charge utile

Les détours ou les retards

La température ambiante

L'humidité ambiante

Les chocs

Les inclinaisons

La plateforme de commande et de visibilité en ligne, qui a été créée en collaboration avec Cloudleaf, Inc. , a été conçue pour fonctionner de façon transparente avec le programme Retest & Reuse de CSafe. Voici quelques autres caractéristiques et avantages :

Passez de nouvelles commandes et faites-en le suivi

Affichez les données sur les commandes antérieures

Simplifiez le suivi en reliant plusieurs étapes d'expédition à divers types d'envois

Personnalisez vos alertes en temps réel

Personnalisez et enregistrez les emplacements pour les itinéraires

Accédez à l'historique des envois

Recevez un rapport d'expédition standard conforme aux bonnes pratiques de distribution.

Les clients de CSafe qui ne profitent pas de la surveillance en temps réel par l'entremise des solutions VIP Parcel auront tout de même accès à la plateforme de commande en ligne et à la capacité de faire le suivi des expéditions de colis en un seul endroit grâce au suivi intégré des étapes franchies par les transporteurs autorisés.

« Cette initiative d'innovation vient de franchir une nouvelle étape importante, et je suis heureux du service que nous sommes maintenant en mesure d'offrir aux clients de nos portefeuilles VIP Parcel et Cell & Gene, a déclaré Patrick Schafer, chef de la direction de CSafe. Grâce à ce système, nous sommes en mesure de répondre à tous les besoins de nos clients et d'assurer la transparence de leurs envois. »

Pour en savoir plus, consultez le csafeglobal.com .

Personne-ressource pour les médias :

Lori Conaway

+1 405 633-2344

lconaway@csafeglobal.com

À propos de CSafe Global

CSafe Global offre des solutions d'expédition thermique de bout en bout aux industries pharmaceutiques et des sciences de la vie du monde entier. CSafe, une entreprise novatrice au sein de l'industrie, fournit des prévisions de locations fondées sur l'intelligence artificielle afin d'assurer la disponibilité des conteneurs actifs et la visibilité des envois en temps réel pour les conteneurs actifs et passifs. CSafe fournit des programmes de pointe d'entretien et de réutilisation qui garantissent un rendement de produit supérieur et sont conformes aux objectifs de développement durable des clients. Misant sur une présence dans 150 pays, un soutien offert jour et nuit et une disponibilité complète de conteneurs, CSafe est bien placé pour être le partenaire de choix de la chaîne frigorifique. csafeglobal.com

