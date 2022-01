/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Conférence de presse concernant la situation actuelle de la COVID-19 au Québec/





MONTRÉAL, le 5 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, fera le point sur la situation actuelle de la COVID-19 au Québec.

Pour l'occasion, le ministre sera accompagné du directeur général de la gestion exécutive et opérationnelle de la pandémie, Daniel Paré, et de la sous-ministre adjointe à la Direction générale des affaires universitaires, médicales, infirmières, et pharmaceutiques, Lucie Opatrny, qui se rendront disponibles, également, pour répondre aux questions des représentants des médias.

Consignes pour participer à l'activité médiatique

La conférence de presse se déroulera en mode hydride.

Deux caméras pour l'ensemble des médias (camera pool) ainsi que trois photographes seront autorisés dans la salle.

Uniquement 8 journalistes pourront être présents sur les lieux, de même que 8 autres journalistes en mode virtuel. Un seul représentant par média sera admis à la conférence de presse.

Veuillez prendre note que les caméramans devront prévoir un fil vidéo supplémentaire en raison de la présence d'interprètes (deux appareils Dejero). Les représentants des médias devront aussi apporter leur carte de presse.

Le point de presse sera diffusé sur la page Facebook du premier ministre du Québec, François Legault.

Accréditation obligatoire

Pour participer à la conférence de presse, vous devez vous accréditer au préalable, en écrivant à : medias@msss.gouv.qc.ca.

Preuve de vaccination contre la COVID-19 : Le passeport vaccinal sera exigé pour toutes les personnes souhaitant participer à cette conférence de presse, et ce, à partir de l'application VaxiCode ou en format papier ou PDF sur un appareil mobile. À noter que pour tous les formats de la preuve de vaccination, une preuve d'identité avec photo sera demandée. Il est possible d'obtenir plus d'information sur le passeport vaccinal à l'adresse suivante : Québec.ca/passeportvaccinal .

Avis COVID-19 : Les personnes qui souhaitent participer à cette activité de presse ne doivent présenter aucun symptôme similaire à ceux de la COVID-19 ni avoir été en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic positif dans les 14 derniers jours. De plus, notez que le port du masque d'intervention est dorénavant obligatoire lors des événements médiatiques gouvernementaux.

DATE : Le jeudi 6 janvier 2022



HEURE : 11 h



LIEU : Montréal* et en mode virtuel sur la plateforme Zoom**

*L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.

**Le lien web pour participer en ligne sera transmis par courriel aux journalistes dûment accrédités pour participer en ligne.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux

Communiqué envoyé le 6 janvier 2022 à 06:00 et diffusé par :