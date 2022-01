TCL présente le téléviseur à mini DEL 8K de 85 pouces le plus mince au CES 2022 ainsi que des innovations en matière d'affichage





Le prototype du téléviseur à mini DEL le plus mince sera présenté aux côtés d'un moniteur à mini DEL haute performance pour les sports électroniques et des plus récents appareils intelligents de technologie prêt-à-porter

HONG KONG, 6 janvier 2022 /CNW/ - TCL, une marque de produits électroniques grand public de premier plan, est de retour à l'événement CES, où elle dévoilera le prototype du téléviseur à mini DEL 8K le plus mince, son moniteur à mini DEL R1500 165 Hz WQHD de 34 pouces ainsi que les lunettes TCL LEINIAO AR et TCL NXTWEAR AIR. Du 5 au 7 janvier 2022, TCL présentera aussi ses technologies d'affichage les plus récentes, des téléviseurs à mini DEL et QLED, de nouveaux appareils mobiles et une gamme complète d'appareils ménagers intelligents au kiosque no 17017 dans le hall central du Centre des congrès de Las Vegas.

« Nous sommes ravis d'être de retour sur place au CES avec un magnifique kiosque interactif, et fiers de faire partie de cette industrie dynamique, a déclaré Juan Du, présidente de TCL Electronics. Cette année, nous lançons le nouveau thème #TCLInspireGreatness (Inspirez la splendeur) et nous montrerons comment nos produits et services peuvent faciliter la vie, le travail et le jeu chaque jour. »

Au fil des ans, TCL s'est concentrée sur le développement de la technologie Mini-LED pour devenir un véritable chef de file dans l'industrie des téléviseurs. Au CES 2022, TCL présentera le prototype d'un téléviseur à mini DEL 8K de 85 pouces, le plus mince de sa catégorie avec une épaisseur de 3,9 mm, offrant un contraste élevé grâce à plus de 2 000 zones de gradation locales et à une gamme de couleurs très large.

Le kiosque de TCL au CES 2022 comprendra également des écrans interactifs présentant les plus récents appareils intelligents de technologie prêt-à-porter et les moniteurs haute performance de TCL pour les sports électroniques, notamment les modèles suivants :

TCL LEINIAO AR - le premier écran couleur stéréoscopique à micro-DEL alimenté par la toute dernière technologie de guide d'ondes optique holographique. Cet appareil est également le premier écran couleur de l'industrie à être offert dans une paire de lunettes intelligentes minces et légères de TCL.

TCL NXTWEAR AIR - une expérience cinématographique portative digne d'un écran de 140 pouces à une distance de 4 mètres. L'appareil améliore l'expérience de visionnement pour les films, les jeux mobiles, le télétravail et le navettage. Pesant uniquement 75 g et dotées de verres standard, les lunettes NXTWEAR AIR sont vendues avec deux styles de verres avant changeables qui offrent davantage de confort et de style.

Moniteur à mini DEL R1500 165 Hz WQHD de 34 pouces de TCL CSOT - un moniteur spécialement conçu pour les sports électroniques. Grâce à ses 1 152 zones de gradation locales, le nombre le plus élevé de l'industrie, ce moniteur de 34 pouces offre une reproduction des détails et un contraste époustouflants. De plus, son taux de rafraîchissement de 165 Hz fournit aux joueurs sérieux une réactivité rapide, des images nettes et un jeu fluide.

TCL offrira également des démonstrations de Matter à son kiosque pendant le CES 2022. Matter est une norme unificatrice de l'industrie, un sceau qui atteste que les appareils intelligents fonctionneront ensemble de façon harmonieuse.

Obtenez les dernières nouvelles de l'événement CES 2022 en suivant #TCLInspireGreatness #TCL_MiniLED #CES2022.

À propos de TCL

TCL est une entreprise de produits électroniques grand public en pleine croissance et joue un rôle de premier plan au sein du marché mondial des téléviseurs. Fondée en 1981, elle exerce ses activités dans plus de 160 marchés à l'échelle mondiale. TCL se spécialise dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public tels que les téléviseurs, les appareils audio et les appareils ménagers intelligents.

