Sigfox développe son premier module d'energy harvesting en partenariat avec HT Micron et Nowi





Sigfox, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services de communication IoT (Internet des Objets) et l'initiateur du réseau 0G, annonce aujourd'hui son partenariat avec HT Micron, expert brésilien en solutions avancées de semi-conducteurs, et Nowi, société de semi-conducteurs spécialisée dans le développement de la technologie de gestion d'énergie, afin de développer et d'exploiter les avantages de cette technologie au sein des dispositifs Sigfox.

Cette collaboration marque la première étape pour Sigfox vers un développement commercial de modules d'energy harvesting visant à réduire l'impact environnemental des dispositifs conçus par l'entreprise et ses partenaires. Les principaux cas d'utilisation sont les applications de mesure intelligente, de capteurs industriels, de suivi des actifs et de surveillance de la qualité de l'air.

Pendant la phase de recherche, HT Micron a travaillé sur la création d'une solution innovante de semi-conducteurs pour qu'elle soit intégrée dans la solution d'energy harvesting de Nowi, le PMIC (circuit intégré de gestion de puissance). Cette dernière est conçue spécialement pour les appareils IoT à faible consommation. Elle est équipée sur les appareils Sigfox et alimentée par la technologie 0G, et permettra de réduire la consommation des batteries et d'offrir une plus grande autonomie tout en réduisant le coût total de possession.

L'offre PMIC de Nowi est conçue pour extraire efficacement l'énergie des sources d'énergie ambiantes comme la lumière et les vibrations afin de charger une batterie, un condensateur ou divers éléments de stockage d'énergie. Elle est parfaitement adaptée à la plupart des applications à faible consommation comme les capteurs IoT ou les télécommandes de télévision par exemple.

« La faible consommation d'énergie des solutions Sigfox est particulièrement bien adaptée pour être alimentée par la collecte d'énergie ambiante. Comme de nombreuses applications utilisant Sigfox requièrent des intervalles de communication intermittents, cela permet de recharger un élément de stockage, à l'aide de la solution d'energy harvesting, entre les transmissions » explique Chris Juliano, directeur commercial de Nowi.

Sigfox et HT Micron travaillent ensemble depuis plusieurs années déjà. HT Micron a été désigné comme partenaire stratégique pour ce projet grâce à son expertise dans la création de modules innovants, mais également parce que l'entreprise considère que l'energy harvesting est essentiel à l'adoption massive de l'IoT dans une optique de développement durable.

« Nous sommes ravis de franchir cette nouvelle étape avec Sigfox et de développer les solutions d'energy harvesting dans le but de créer de la valeur ajoutée pour nos clients finaux et de les aider à améliorer leur impact environnemental », a déclaré Edelweis Ritt, directeur des systèmes d'information chez HT Micron.

« Cette collaboration avec Nowi et HT Micron témoigne une nouvelle fois de notre ambition à créer des solutions IoT qui aideront nos clients à préserver l'environnement en réduisant fortement leur consommation d'énergie. Nous nous réjouissons du développement de ce nouveau type d'appareils et de l'impact positif qu'ils généreront », a déclaré Benjamin Jooris, Client & Ecosystem Success Director chez Sigfox.

La première étape de ce projet est la réalisation d'un kit de développement intégrant la solution PMIC de Nowi avec le system-in-package Sigfox de HT Micron. Il sera utilisé à des fins de test par les équipes de R&D et de développement de produits. Les premières informations seront présentées au CES 2022 (du 5 au 7 janvier à Las Vegas) sur le stand de Nowi (#51733) afin de recueillir les retours des clients et des développeurs. Les clients pourront s'inscrire pour recevoir le kit de développement. Ensuite, Sigfox, Nowi et HT Micron créeront un module pour une production de masse qui pourra être utilisé par tout type de fabricant d'appareils.

Cette annonce s'inscrit dans le cadre du renforcement de la stratégie de Sigfox visant à contribuer à la réduction de l'impact des activités humaines sur l'environnement grâce à l'IoT. Elle sera bientôt complétée par d'autres solutions basées sur l'energy harvesting, de nouveaux projets étant déjà en discussion.

****

??A propos de Sigfox

Sigfox est l'un des premiers fournisseurs mondiaux de services de communication IoT et l'initiateur du réseau 0G. La société offre une combinaison unique de technologies à très faible coût et à très faible consommation d'énergie, avec un réseau mondial unique, détenu et exploité par 75 opérateurs Sigfox, permettant aux entreprises de gagner en visibilité et de suivre leurs actifs dans le monde entier. Avec plus de 19 millions d'objets connectés et plus de 75 millions de messages envoyés par jour, Sigfox aide ses clients à extraire des données au plus bas coût de production et à accélérer leur transformation numérique dans des domaines clés tels que le suivi et la gestion des actifs.

Certifiée ISO 9001 et s'appuyant sur un vaste écosystème de partenaires, Sigfox a été fondée en 2010 et son siège social est situé à Labège en France avec des bureaux à Boston, Dallas, Dubaï, Madrid, Paris, Sao Paulo, Singapour et Tokyo.

Plus d'informations sur Sigfox France https://sigfox.fr/

A propos de Nowi

Nowi est une société de semi-conducteurs fondée en 2016, basée à Delft, aux Pays-Bas, et disposant de bureaux régionaux aux États-Unis et à Shanghai.

Nowi a développé des circuits intégrés de gestion de l'alimentation pour la collecte d'énergie qui combinent les meilleures performances de collecte avec la plus petite empreinte d'assemblage et le plus faible coût de nomenclature au monde. Nowi simplifie ainsi le processus de conception et réduit le seuil à partir duquel toute entreprise peut développer des produits « Plug & Forget ».

A propos de HT Micron

HT Micron fournit des solutions de semi-conducteurs avancées. Son portefeuille comprend des mémoires pour ordinateurs, téléphones portables et téléviseurs intelligents, ainsi que des solutions de connectivité System-in-Package pour l'Internet des objets. HT Micron est une société brésilienne, ayant pour principal actionnaire le groupe sud-coréen HANA Micron, et est basée dans la ville de São Leopoldo, située dans l'État du Rio Grande do Sul, dans le sud du Brésil.

Communiqué envoyé le 6 janvier 2022 à 05:05 et diffusé par :