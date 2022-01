Alcatel-Lucent Enterprise présente les Micro-casques AH20 II qui offrent une qualité audio améliorée ainsi qu'une flexibilité et un confort accrus





Les nouveaux les Micro-casques facilitent les communications dans les milieux de travail hybrides

SHANGHAI, 6 janvier 2022 /CNW/ - Les nouveaux les Micro-casques AH20 II d'Alcatel-Lucent Enterprise offrent une qualité audio améliorée, un confort accru et une connectivité plus simple, Ceci permet de répondre aux besoins des travailleurs en environnement hybrides comme les OpenSpaces, les centres d'appels ou le travail à domicile. Ils sont conçus et fabriqués par ALE China Co., Ltd (« ALE SIP Devices »), un des leaders des technologies audio pour le marché mondial des téléphones fixes, opérant sous le nom commercial d'ALE SIP Devices.

Faire de la clarté des conversations une priorité

Les nouveaux Micro-casques filaires professionnels ALE SIP Devices sont équipés d'un système audio HD à large bande. Grâce au haut-parleur perfectionné transmettant un son plus riche et au microphone antibruit, ce Micro-casque AH20 II permet une communication plus claire aux interlocuteurs. En plus d'améliorer la clarté du son, ce Micro-casque réduit la fatigue auditive et offre aux utilisateurs finaux une protection contre les sons excédant 118 décibels A (dBA).

Mettre davantage l'accent sur le confort

L'importance du confort ne saurait être sous-estimée, surtout pour les personnes qui doivent faire fréquemment des appels tout au long de la journée. Les Micro-casques AH20 II sont ultra légers et faciles à utiliser. Le serre-tête et les coussinets d'oreille en similicuir souple, ainsi que les grandes oreillettes permettent d'atténuer efficacement la fatigue causée par le port du casque. Par ailleurs, les utilisateurs peuvent adapter parfaitement le casque selon leurs préférences en ajustant le serre-tête et la perche micro, celle-ci pouvant pivoter jusqu'à 330 degrés.

Choisir le meilleur modèle de Micro-casques dans la nouvelle offre

La nouvelle offre, permettant une flexibilité accrue en matière de connectivité, comprend 3 modèles en version Duo (binaural) et Mono (monaural).

Les détails techniques complets peuvent être consultés en ligne.

À propos d'ALE SIP Devices

Les produits d'ALE SIP Devices sont conçus et fabriqués par ALE China Co., Ltd, leader des technologies audio pour le marché mondial des téléphones fixes, menant ses activités sous le nom commercial d'ALE SIP Devices. L'entreprise met l'accent sur l'innovation pour les développements de sa gamme d'appareils à protocole d'ouverture de session (ou « SIP »), qui peuvent être intégrés - de manière rentable, sûre et flexible - dans une variété de solutions et avec des outils d'approvisionnement conviviaux.

ALE SIP Devices fourni aux partenaires commerciaux et aux utilisateurs finaux à travers le monde, des produits avec des connexions commerciales plus simples, n'importe où, avec un son de premier ordre, du matériel et des logiciels fiables qui ont subi des tests approfondis avant le lancement sur le marché.

Du développement innovant à la fabrication verte, ALE SIP Devices gère rigoureusement chaque composant et chaque procédure de production pour garantir que les produits répondent aux normes mondiales.

Pour plus d'informations, visitez notre site Web à l'adresse : www.aledevice.com

