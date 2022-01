Piper Sandler conclut un accord définitif portant sur l'acquisition de Stamford Partners LLP, société européenne spécialisée en fusions et acquisitions dans le secteur des produits alimentaires et boissons





Piper Sandler Companies (NYSE : PIPR), banque d'investissement de premier plan, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif portant sur l'acquisition de Stamford Partners LLP.

Créée en 1997 et basée à Londres, Stamford Partners est une société entrepreneuriale spécialisée en fusions et acquisitions, qui propose des services bancaires d'investissement de haute qualité au secteur européen des boissons et produits alimentaires, ainsi qu'à d'autres secteurs de produits de consommation connexes.

L'équipe Stamford Partners, dirigée par les trois associés de la Société, Damian Thornton, Simon Milne et Alastair Mathieson, ajoute ainsi à la plateforme de Piper Sandler un cabinet de conseil, de premier plan dans le secteur, tout en élargissant les capacités bancaires européennes d'investissement, de Piper Sandler.

« Stamford Partners propose des services de conseil différenciés, de premier ordre, en matière de fusions et acquisitions, spécifiquement adaptés aux besoins uniques des clients sur le marché européen des produits de consommation. Cet ajout vient compléter notre cabinet existant spécialisé en produits de consommation, et crée d'importantes opportunités pour étendre encore davantage notre portée dans le cadre de ce partenariat », a déclaré James Baker, codirecteur mondial de l'activité bancaire d'investissement, chez Piper Sandler.

Damian Thornton, président de Stamford Partners, a commenté : « Nous sommes très fiers de la position que Stamford Partners a établie en matière de fusions et acquisitions, dans le secteur européen des produits alimentaires et boissons, ces 24 dernières années, grâce à notre engagement sans faille consistant à fournir des conseils expérimentés et pertinents, fondés sur notre profonde compréhension des dynamiques du secteur, et des normes rigoureuses en matière de fusions et acquisitions. Nous sommes ravis de nous associer avec une société qui partage notre vocation de prestataires de conseils de qualité, basés sur le savoir-faire sectoriel. Notre équipe restera inchangée, tout comme notre stratégie et notre approche du marché. En rejoignant Piper Sandler et sa franchise de produits de consommation, leaders du marché, nous pourrons accélérer notre croissance et élargir notre offre pour les clients, tout en restant entièrement fidèles à nos principes fondamentaux. »

La transaction devrait être clôturée au premier trimestre 2022, sous réserve des conditions de clôture et des approbations réglementaires habituelles.

À propos de Stamford Partners

Stamford Partners est une société bancaire d'investissement, spécialisée, qui propose des services de conseil financier et de développement d'entreprise aux sociétés et investisseurs du secteur européen des produits alimentaires et boissons, ainsi que d'autres secteurs de produits de consommation connexes. Les bureaux de la Société se situent à Londres. www.stamford-partners.com

À propos de Piper Sandler

En tant que banque d'investissement de premier plan, nous promouvons la croissance et la réussite de nos clients, grâce à nos compétences d'experts du secteur, des conseils avisés, et une culture différenciée hautement productive. Nous transcendons les transactions pour définir les possibilités, permettant ainsi aux clients d'atteindre leurs objectifs tout en concrétisant leur vision à long terme. Fondée en 1895, la Société a son siège à Minneapolis, et compte des bureaux dans le reste des États-Unis ainsi qu'à Londres, Aberdeen et Hong Kong. Pour en savoir plus, rendez-vous sur PiperSandler.com.

Avertissement relatif aux informations prévisionnelles

Cette annonce contient des déclarations prévisionnelles. Les déclarations qui ne sont ni des faits historiques, ni des faits actuels, notamment les déclarations liées à nos attentes et prévisions, constituent des déclarations prévisionnelles. Ces déclarations prévisionnelles concernent par exemple la croissance et les perspectives futures de la Société. Les déclarations prévisionnelles impliquent des incertitudes et des risques inhérents ; et plusieurs facteurs importants sont susceptibles de conduire les résultats réels à différer sensiblement des résultats anticipés, ces facteurs incluant notamment les suivants : (1) la transaction décrite dans cette annonce est soumise aux conditions de clôture habituelles, et pourrait ne pas aboutir dans les délais prévus, voire ne pas aboutir du tout ; (2) les difficultés ou les coûts liés à la combinaison des deux sociétés pourraient se révéler plus élevés que prévu, et par conséquent avoir un impact négatif sur nos résultats d'exploitation et notre situation financière, ainsi que notre capacité à réaliser les synergies prévues grâce à la transaction ; (3) les bénéfices attendus de la transaction pourraient nécessiter une durée plus longue que prévu pour être atteints, et pourraient ne pas être atteints dans leur intégralité, voire pas du tout, et dépendront en partie de la capacité de la Société à conserver et recruter des employés clés, ainsi qu'à maintenir ses relations avec ses clients ; (4) les évolutions des circonstances du marché et de l'économie ont nui par le passé, et pourraient nuire à l'avenir, à l'activité et la rentabilité de la Société, de manière générale, ainsi qu'à l'activité et la rentabilité de son activité bancaire d'investissement de manière spécifique ; et (5) d'autres facteurs énumérés dans la section « Facteurs de risque », Partie I, rubrique 1A de notre Rapport annuel sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, mis à jour dans nos rapports ultérieurs déposés auprès de la SEC. Ces rapports sont disponibles sur www.pipersandler.com ou www.sec.gov. Les déclarations prévisionnelles ne valent qu'à la date à laquelle elles sont formulées, et nous rejetons toute obligation de les actualiser en réponse à de nouvelles informations ou événements futurs.

Piper Sandler Companies (NYSE : PIPR) est une banque d'investissement, de premier plan, déterminée à aider ses clients à « Réaliser le pouvoir du partenariat » (Realize the Power of Partnership®). Des services de courtage en valeurs mobilières et des services bancaires d'investissement sont offerts : aux États-Unis via Piper Sandler & Co., membre de la SIPC et du NYSE ; au Royaume-Uni via Piper Sandler Ltd., agréée et réglementée par la U.K. Financial Conduct Authority ; et à Hong Kong via Piper Sandler Hong Kong Ltd., agréée et réglementée par la Securities and Futures Commission. Les services de gestion d'actifs alternatifs et de conseil en matière de titres à revenu fixe sont proposés via des filiales enregistrées et distinctes.

