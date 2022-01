Relance mondiale de print24.com





Unitedprint.com SE a réalisé la relance mondiale de print24 peu avant la fin de 2021 et présente maintenant sa marque phare sous une forme toute nouvelle comprenant de nombreuses fonctionnalités supplémentaires et un service accru.

Unitedprint.com SE propose à ses clients le nouveau print24 sous une forme moderne et contemporaine qui présente les avantages suivants : une meilleure clarté, une plus grande performance, une compatibilité avec tous les terminaux, une utilisation simplifiée, des informations étendues sur le produit dans 25 langues, et des expéditions dans plus de 150 pays.

Dans le même temps, la relance a permis de rehausser le profil des principales marques et faciliter pour la clientèle mondiale l'utilisation des services en regroupant les portails de seconde marque Firstprint, Getprint, Printwhat, Unitedprint et DDK Print Big, développés parallèlement à print24 au fil des années, avec le nouveau print24, réunissant ainsi l'ensemble des solutions et services d'entreprise sous une seule et même marque renforcée.

La relance réussie de print24 marque une nouvelle étape importante du développement de Unitedprint.com SE, entreprise entièrement indépendante et détenue à 100 %, jetant ainsi les bases du prolongement futur de son expansion aux niveaux national, international et mondial.

Avec Easyprint, son outil intuitif de FreeDesign pour concevoir facilement en ligne selon une approche interactive, et des milliers de modèles conceptuels d'excellente qualité et des produits numériques innovants, Unitedprint.com SE se positionne au mieux pour offrir des solutions hautement professionnelles à tout le marché mondial de la communication visuelle, à l'intention des entreprises et des clients finaux, exploitant ainsi un riche potentiel international qui lui promet un bel avenir.

print24.com propose à ses clients une vaste sélection de produits, aux prix les plus intéressants, d'une qualité optimale, avec des délais de livraison imbattables, et un service et un soutien de qualité. Les clients peuvent choisir parmi 500 millions de combinaisons de produits, créer leur propre conception professionnelle, et passer leurs commandes en ligne 24/7.

Unitedprint.com SE est une société de commerce en ligne fortement axée sur l'innovation, qui opère à l'échelle mondiale dans le domaine de la communication visuelle. En tant que l'une des entreprises technologiques mondiales en tête du marché dans ce secteur, Unitedprint.com SE emploie un personnel d'environ 300 collaborateurs répartis dans le monde entier et exploite ses services reconnus que sont print24, Easyprint et le programme de partenariat USS (Unitedprint Shop Services) dans 22 sites mondiaux. En plus des produits numériques modernes et des services de conception en ligne interactifs, Unitedprint.com SE propose à ses clients des services et produits d'impression classiques, dans les domaines de la photographie, des évènements sur site/d'accueil/hôteliers, des textiles, de l'impression grand format, des matériaux publicitaires, et de la technologie publicitaire, pour ne citer que quelques exemples.

