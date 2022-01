La Women Corporate Directors Foundation nomme Jennifer Reynolds au poste de nouvelle PDG





La Women Corporate Directors Foundation (WCD), organisation phare à l'échelle mondiale, et composée de membres féminins toutes administratrices d'entreprises, a annoncé aujourd'hui la nomination de Jennifer Reynolds au poste de nouvelle PDG, avec entrée en vigueur le 7 février 2022, succédant ainsi à Susan C. Keating, en fonction depuis 2017. Dans le cadre de son expérience au sein de divers conseils d'administration d'entreprises, Mme Reynolds a exercé les fonctions d'administratrice de BF&M Ltd., de la Corporation de développement des investissements du Canada, et avant cela, de Citibank Canada.

« Nous vivons un moment décisif où les administrateurs d'entreprises sont confrontés à des environnements commerciaux de plus en plus complexes, ainsi qu'à une focalisation accrue sur les problématiques environnementales, sociales et de gouvernance. Un leadership diversifié constitue la clé pour gérer efficacement un paysage économique et un profil de risque, en pleine évolution », a souligné Jennifer Reynolds, nouvelle PDG de la WCD. « Je suis impatiente de travailler aux côtés des membres de la WCD et de nos sponsors, pour gérer ensemble ces problématiques urgentes. »

Mme Reynolds exerce actuellement les fonctions de PDG de Toronto Finance International, partenariat public-privé qui dirige des initiatives visant à promouvoir la ville de Toronto en tant que centre financier mondial majeur. Auparavant, Mme Reynolds a occupé le poste de PDG de Women in Capital Markets qui en constituant le plus grand réseau de professionnelles du secteur financier canadien représente la voix des femmes dans ce secteur d'activités. Mme Reynolds a été nommée parmi les 100 femmes les plus puissantes au Canada, par le Women's Executive Network.

« Compte tenu de son expérience éprouvée dans la promotion de la diversité des genres, et des bonnes pratiques en matière de gouvernance d'entreprise, nous sommes convaincus que Mme Reynolds est particulièrement bien positionnée pour diriger la WCD vers l'avenir, en se focalisant sur l'activation de nouvelles stratégies qui influeront positivement sur les marchés des capitaux », a déclaré Camille Asaro administratrice principale, et associée chez KPMG LLP.

Depuis plus de 20 ans, la WCD propose des programmes pédagogiques, des échanges entre homologues, et des opportunités au sein de divers conseils d'administration, pour ses membres internationaux. Récemment, la WCD a lancé plusieurs initiatives en faveur de la diversité, afin d'attirer un plus grand nombre de femmes de couleur, et de femmes s'identifiant comme LGBTQ+. De tels programmes, et ceux qui les suivront, jouent un rôle essentiel, favorisant une communauté puissante et fiable de dirigeantes engagées à promouvoir une gouvernance d'entreprise visionnaire, à l'échelle mondiale.

À propos de Women Corporate Directors Education and Development Foundation, Inc.

La Women Corporate Directors Education and Development Foundation, Inc. (WCD) est une organisation mondiale de membres et une communauté de dirigeantes d'entreprises, de premier plan. Organisation à but non lucratif, relevant du statut 501(c)(3), la WCD Foundation est implantée sur six continents, et ses membres siègent aux conseils d'administration de sociétés cotées en bourse, de grandes sociétés privées, et diverses entreprises familiales à travers le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.womencorporatedirectors.org, ou suivez-nous sur Twitter @WomenCorpDirs ou sur Linked-In.

À propos du sponsor mondial principal de la WCD, KPMG LLP

KPMG LLP est le cabinet américain de l'organisation mondiale KPMG composée de cabinets de services professionnels indépendants fournissant des services d'Audit, de Fiscalité et de Conseil. L'organisation mondiale KPMG opère dans 147 pays et territoires, et compte plus de 219 000 collaborateurs travaillant dans des cabinets membres à travers le monde. Chaque cabinet KPMG est une entité juridiquement distincte et séparée, et se décrit comme tel. KPMG International Limited est une société privée anglaise à responsabilité limitée par garantie. KPMG International Limited et ses entités apparentées ne fournissent pas de services aux clients. Pour en savoir plus sur KPMG, rendez-vous sur www.kpmg.us.

