Le groupe de sociétés de Power Corporation consolide sa participation dans China Asset Management Co., Ltd. au sein de la Société financière IGM

MONTRÉAL, le 5 janv. 2022 /CNW/ - Power Corporation du Canada (Power Corporation ou Power) (TSX : POW) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu une entente aux termes de laquelle la participation combinée actuelle du groupe de sociétés de Power Corporation de 27,8 % dans China Asset Management Co., Ltd. (ChinaAMC) sera consolidée au sein de la Société financière IGM Inc. (IGM) (TSX : IGM). En vertu de cette entente, Power vendra sa participation de 13,9 % à la Corporation Financière Mackenzie, une filiale en propriété exclusive d'IGM, pour une contrepartie totale de 1,15 G$ en espèces. Les actionnaires de Power continueront d'avoir une participation dans ChinaAMC par l'entremise de la participation économique de 64,3 % de Power dans IGM.

Afin de financer en partie l'opération, IGM a convenu de vendre 15 200 662 actions ordinaires de Great-West Lifeco Inc. (Great-West Lifeco) (TSX : GWO) à une filiale de la Corporation Financière Power (la Financière Power ou CFP) pour une contrepartie totale de 575 M$, représentant un prix de 37,83 $ par action, soit l'équivalent du cours moyen pondéré en fonction du volume sur cinq jours des actions ordinaires de Great-West Lifeco à la fermeture des marchés le 5 janvier 2022 (le transfert des actions de Great-West Lifeco).

« Nous continuons de mettre en oeuvre notre stratégie consistant à simplifier et rationaliser la structure de Power et à créer de la valeur pour nos actionnaires », a déclaré R. Jeffrey Orr, président et chef de la direction de Power Corporation. « Nous sommes heureux à l'idée de poursuivre notre participation dans ChinaAMC par l'entremise de notre actionnariat dans IGM. Nous croyons également qu'il s'agit d'une occasion intéressante pour à la fois accroître notre participation dans Great-West Lifeco et soutenir nos initiatives de rachat d'actions. »

Power Corporation prévoit retourner une partie du produit en espèces net tiré de l'opération à ses actionnaires, après avoir pris en compte l'achat des actions ordinaires de Great-West Lifeco, au moyen de rachats d'actions au fil du temps aux termes d'une offre publique de rachat dans le cours normal des activités de Power. Cette opération devrait avoir une incidence favorable sur la valeur de l'actif net de Power.

Échéancier et approbations des autorités de réglementation

La vente de la participation de Power dans ChinaAMC sera assujettie, entre autres choses, à l'approbation de la commission des valeurs mobilières chinoise (la China Securities Regulatory Commission), et de certains autres organismes de réglementation chinois.

L'acquisition des actions ordinaires de Great-West Lifeco par Power est conditionnelle à la clôture de la vente des actions de ChinaAMC.

La clôture des opérations devrait avoir lieu au cours du premier semestre de 2022.

Conseillers

BMO Marchés des capitaux et Morgan Stanley agissent à titre de conseillers financiers de Power. Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l. et Baker Mackenzie agissent à titre de conseillers juridiques de Power.

Information à fournir conformément au système d'alerte

À l'heure actuelle, CFP est propriétaire véritable, y compris par l'entremise de sa participation donnant le contrôle dans IGM, d'un total de 657 587 165 actions ordinaires de Great-West Lifeco, représentant environ 70,7 % des actions ordinaires émises et en circulation de Great-West Lifeco (69,1 % sur une base économique). À l'exclusion des actions ordinaires de Great-West Lifeco dont IGM est propriétaire véritable, CFP est actuellement propriétaire de 620 250 032 actions ordinaires de Great-West Lifeco, représentant environ 66,7 % des actions ordinaires émises et en circulation de Great-West Lifeco.

À la clôture du transfert des actions de Great-West Lifeco, CFP acquerra indirectement 15 200 662 actions ordinaires de Great-West Lifeco supplémentaires (représentant environ 1,6 % des actions ordinaires émises et en circulation de Great-West Lifeco), de sorte que CFP sera propriétaire véritable d'un total de 635 450 694 actions ordinaires de Great-West Lifeco, à l'exclusion de celles dont IGM est propriétaire véritable, représentant 68,3 % des actions ordinaires émises et en circulation de Great-West Lifeco. Le transfert des actions de Great-West Lifeco n'aura pas d'incidence sur la propriété véritable totale des actions ordinaires de Great-West Lifeco par CFP, laquelle demeurera propriétaire véritable de 70,7 % des actions ordinaires émises et en circulation de Great-West Lifeco (ce qui comprend la propriété véritable indirecte par l'entremise de sa participation donnant le contrôle dans IGM). La participation économique de CFP augmentera à 69,8 %. CFP et ses filiales demeureront propriétaires, au total, de titres comportant droit de vote conférant environ 65 % des droits de vote rattachés à l'ensemble des titres comportant des droits de vote de Great-West Lifeco.

CFP détient les actions ordinaires de Great-West Lifeco à des fins d'investissement et, conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables, peut accroître ou diminuer son investissement dans Great-West Lifeco selon la conjoncture du marché et des facteurs alors pertinents. CFP se prévaut de la partie 5 du Règlement 62-103 qui concerne la dispense de totalisation se rapportant aux titres qui peuvent être détenus par Great-West Lifeco et ses filiales, IGM et ses filiales, et tout fonds d'investissement géré par des entités au sein du groupe de sociétés de Power Corporation.

À propos de Power Corporation

Power Corporation est une société internationale de gestion et de portefeuille axée sur les services financiers en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Ses principales participations consistent en des sociétés de premier plan dans les secteurs de l'assurance, de la retraite, de la gestion de patrimoine et de l'investissement, incluant un portefeuille de plateformes de placements dans des actifs alternatifs. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le www.PowerCorporation.com.

La Financière Power, une filiale en propriété exclusive de Power Corporation du Canada, est une société internationale de gestion et de portefeuille qui détient des participations dans des sociétés des secteurs des services financiers et de la gestion d'actifs au Canada, aux États-Unis et en Europe. Elle détient également des participations importantes dans un portefeuille de sociétés d'envergure mondiale établies en Europe. CFP est prorogée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, et son siège social est situé au 751, square Victoria, Montréal (Québec) H2Y 2J3. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le www.PowerFinancial.com.

À propos de China Asset Management Co., Ltd.

Fondée en 1998 comme l'une des premières sociétés de gestion de fonds en Chine, China Asset Management Co., Ltd. (ChinaAMC) maintient une position de chef de file dans le secteur chinois de la gestion d'actifs. Au 30 juin 2021, le total de son actif géré s'élevait à environ 1,607 billion RMB¥ (309 G$). La société sert aujourd'hui plus de 75 000 clients institutionnels et 184 millions d'investisseurs individuels. ChinaAMC dispose de l'une des équipes de placement les plus solides du secteur, regroupant plus de 250 professionnels en placement dévoués. CITIC Securities est le plus important actionnaire de ChinaAMC. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le fund.chinaamc.com.

À propos de la Société financière IGM Inc.

La Société financière IGM Inc. est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils est d'approximativement 270 milliards de dollars au 30 novembre 2021. Elle fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion de placements afin d'aider plus de deux millions de Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. Elle exerce principalement ses activités par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine, de Placements Mackenzie et d'Investment Planning Counsel. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le www.igmfinancial.com.

À propos de Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco est une société de portefeuille internationale de services financiers qui détient des participations dans les secteurs de l'assurance vie, de l'assurance maladie, des services de retraite et d'investissement, de la gestion d'actifs et de la réassurance. Elle exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques de la Canada Vie, d'Empower Retirement, de Putnam Investments et de Irish Life. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le www.greatwestlifeco.com.

Déclarations prospectives

Certains énoncés dans le présent communiqué, autres que les énoncés d'un fait historique, sont des déclarations prospectives qui s'appuient sur certaines hypothèses et traduisent les attentes actuelles de Power et de CFP, ou qui traduisent les attentes actuelles des filiales ouvertes de Power et de CFP, telles qu'elles sont publiées dans leur rapport de gestion respectif, lorsqu'il s'agit de renseignements concernant ces filiales. Les déclarations prospectives sont fournies afin d'aider le lecteur à comprendre la performance financière, la situation financière et les flux de trésorerie de Power et de CFP à certaines dates et pour les périodes closes à certaines dates et de présenter de l'information sur les attentes et les plans actuels de la direction concernant l'avenir. Le lecteur ne doit pas oublier que ces déclarations peuvent ne pas convenir à d'autres fins. Les déclarations de cette nature portent notamment sur les avantages escomptés de la cession de la participation de Power dans ChinaAMC et du transfert des actions de Great-West Lifeco, le moment de la réalisation de la cession de la participation de Power dans ChinaAMC et du transfert des actions de Great-West Lifeco, le moment de l'obtention des approbations requises, notamment des autorités de réglementation, la participation de CFP dans Great-West Lifeco après le transfert des actions de Great-West Lifeco, les rachats aux termes d'une offre publique de rachat dans le cours normal des activités de Power, et l'incidence de la cession de la participation de Power dans ChinaAMC et du transfert des actions de Great-West Lifeco sur l'exploitation et la situation financière futures de Power et de CFP ainsi que sur le cours de leurs actions. Les déclarations prospectives comprennent des énoncés de nature prévisionnelle, dépendent de conditions ou d'événements futurs ou s'y rapportent, comprennent des termes tels que « s'attendre à », « anticiper », « planifier », « croire », « estimer », « chercher à », « avoir l'intention de », « viser », « projeter » et « prévoir », ainsi que les formes négatives de ces termes et d'autres expressions semblables, ou se caractérisent par l'utilisation de la forme future ou conditionnelle de verbes tels que « être », « devoir » et « pouvoir ».

De par leur nature, les déclarations prospectives sont exposées à des risques et à des incertitudes intrinsèques, tant généraux que particuliers, qui font en sorte que des attentes, des prévisions, des prédictions, des projections et des conclusions pourraient se révéler inexactes, que des hypothèses pourraient être incorrectes et que des objectifs ou des buts et priorités stratégiques pourraient ne pas être atteints. Divers facteurs, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Power et de CFP et de leurs filiales respectives, touchent les activités, le rendement et les résultats de Power et de CFP et de leurs filiales respectives ainsi que leurs entreprises. En raison de ces facteurs, les résultats réels pourraient différer de façon significative des attentes actuelles à l'égard des événements ou des résultats estimés ou prévus. Ces facteurs comprennent notamment l'incidence, ou l'incidence imprévue, de la conjoncture économique, de la situation politique et des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, des fluctuations des taux d'intérêt, du taux d'inflation et des taux de change, des politiques monétaires, des investissements des entreprises et de la santé des marchés boursiers et des marchés financiers locaux et mondiaux, de la gestion des risques liés à la liquidité des marchés et au financement, des risques liés aux placements dans des titres de sociétés fermées et des titres illiquides, des risques liés aux instruments financiers, des changements de conventions et de méthodes comptables utilisées pour présenter l'information financière (y compris les incertitudes liées aux estimations, aux hypothèses et aux jugements importants), l'incidence de l'application de modifications comptables futures, de la concurrence, des risques opérationnels et de ceux liés à la réputation, des changements technologiques, des risques liés à la cybersécurité, de modifications à la réglementation gouvernementale, à la législation et aux lois fiscales, des décisions judiciaires ou réglementaires imprévues, des catastrophes naturelles, des catastrophes causées par l'homme, des attaques terroristes, des guerres et d'autres conflits, d'une pandémie ou de toute autre crise de santé publique (telle que la COVID-19), de la capacité de Power, de CFP et de leurs filiales respectives à effectuer des transactions stratégiques, à intégrer les entreprises acquises et à mettre en oeuvre d'autres stratégies de croissance, de la possibilité que la cession de la participation de Power dans ChinaAMC et le transfert des actions de Great-West Lifeco ne se matérialisent pas comme prévu, y compris le non-respect d'une condition de la cession de la participation de Power dans ChinaAMC et du transfert des actions de Great-West Lifeco ou l'incapacité de réaliser les avantages escomptés de la cession de la participation de Power dans ChinaAMC et du transfert des actions de Great-West Lifeco, ainsi que de la capacité de Power ou de CFP et de leurs filiales respectives à prévoir et à gérer avec succès les facteurs susmentionnés.

Le lecteur est prié d'examiner attentivement ces facteurs et d'autres facteurs, incertitudes et événements éventuels et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. L'information contenue dans les déclarations prospectives est fondée sur certaines hypothèses importantes ayant permis de tirer une conclusion ou d'effectuer une prévision ou une projection, incluant les perceptions de la direction en ce qui concerne les tendances historiques, les conditions actuelles et l'évolution future prévue et le fait que les approbations requises pour la cession de la participation de Power dans ChinaAMC seront obtenues, ainsi que d'autres facteurs considérés comme appropriés dans les circonstances, notamment la disponibilité de la trésorerie pour effectuer le rachat aux termes d'une offre publique de rachat dans le cours normal des activités et le fait qu'on ne s'attend pas à ce que les facteurs mentionnés dans le paragraphe qui précède, collectivement, aient une incidence importante sur CFP ou Power et leurs filiales respectives. Bien que Power et CFP considèrent ces hypothèses comme étant raisonnables en fonction de l'information dont dispose actuellement leur direction, elles pourraient se révéler inexactes.

À moins que les lois canadiennes applicables ne l'exigent expressément, Power et CFP ne sont pas tenues de mettre à jour les déclarations prospectives pour tenir compte d'événements ou de circonstances survenus après la date à laquelle ces déclarations ont été formulées ou encore d'événements imprévus, à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements ou de résultats futurs, ou autrement.

Des renseignements supplémentaires concernant les risques et incertitudes liés aux activités de Power et de CFP, et les facteurs et hypothèses importants sur lesquels les renseignements contenus dans les déclarations prospectives sont fondés, sont fournis dans leurs documents d'information, y compris le rapport de gestion et la notice annuelle de Power Corporation les plus récents, déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et accessibles au www.sedar.com.

Mesures financières et présentation non conformes aux normes IFRS

Le présent communiqué présente et utilise une mesure financière qui n'est pas conforme aux Normes internationales d'information financière (les normes IFRS). La valeur de l'actif net présente la juste valeur de l'actif net de Power, exprimée par action. La valeur de l'actif net présente la juste valeur de l'actif net de Power et est utilisée pour aider à évaluer la valeur par action. Cette mesure financière non conforme aux normes IFRS n'a pas de définition normalisée et pourrait ne pas être comparable aux mesures semblables utilisées par d'autres entités. Des rapprochements entre la valeur de l'actif net et le mode de présentation non conforme aux normes IFRS avec le mode de présentation conforme aux normes IFRS figurent dans le dernier rapport de gestion de Power.

